Nová lehátka, ale i zákaz přístupu psů, bistro, aquazorbing a kemp, to všechno jsou novinky, které nabídnou v letošní sezoně koupaliště v Karlovarském kraji. Ceny se výrazně nemění nikde.

NA DŘENICI UŽ BEZ PSA

Na Chebsku každý rok zavítá nejvíce lidí na městské koupaliště Dřenice, které se nachází u břehů přehradní nádrže Jesenice. V letošním roce budou lidem sloužit nová lehátka. Více investic se letos nedělalo, protože rozsáhlé opravy má areál za sebou. „Celkem 14 lehátek, která jsme tu měli, bylo poničených, a tak bylo potřeba nakoupit nová,“ uvedl Zbyněk Cajthaml, předseda SK Juventus Cheb, který má Dřenici v pronájmu.

„V letošním roce máme ještě jednu novinku, psi mají vstup na koupaliště Dřenice zakázaný. Požádalo nás o to samo město. A musím říct, že je to lepší. Přece jen jsme museli několikrát denně odklízet exkrementy, takže to tu bude pro návštěvníky příjemnější,“ poznamenal Cajthaml. „Jinak je tu všechno při starém, máme dlouhou písčitou a travnatou pláž, pozvolný přístup do vody, řadu atrakcí a sportovních možností. Návštěvníci tu najdou sprchy, šatny, záchody, občerstvení i půjčovnu sportovního vybavení,“ poznamenal správce areálu. Pamatují i na bezpečnostní opatření kvůli koronaviru včetně rozestupů a dezinfekce. Pro děti je k dispozici dětský koutek s brouzdalištěm a atrakcemi, pískoviště. Dospělí ocení zase 3 beach volejbalová hřiště, 2 hřiště na plážový fotbal, fotbalové hřiště, stolní tenis anebo pétanque.

ROLAVA SPUSTÍ NOVÉ BISTRO I AQUAZORBING

Největší letošní novinkou karlovarského koupaliště Rolava je nové bistro. To by podle Simony Vránové, ředitelky městské společnosti KV City, jež areál spravuje, mělo být otevřeno už příští týden. „Další naší letošní novinkou je aquazorbing, který je určen i pro děti, a to od šesti let. Nespustili jsme ho na velké vodní ploše, ale v bazénku, kde se děti tolik nebojí,“ říká ředitelka.

Má pro veřejnost i další dvě dobré zprávy. Areál stále zůstává volně přístupný, to znamená, že se při vstupu na koupaliště neplatí vstupné. Rolava je navíc zařazena do Karlovarského kulturního léta, takže se lidé mohou těšit na celou řadu vystoupení a různé akce. „Vstupné bude jen na určité akce, které se budou konat také na velkém ostrůvku. Letní kino budeme mít ale například zdarma,“ upřesňuje ředitelka KV City. Volně přístupný areál je podle ní velkým problémem, protože dochází k jeho devastaci. S mimořádnými omezeními kvůli koronaviru se tam nepočítá, snad jen na kulturní akce. Tou první větší je vystoupení Karlovarského symfonického orchestru, a to už zítra. 19. července tam koncertují Monkey Business, 24. až 25. července se na Rolavě uskuteční Letní filmové promítání, které bude pokračovat i 31. července a 1. srpna, 2. srpna vystoupí František Nedvěd a 9. srpna například Lenka Dusilová.

MICHAL MÁ NOVÝ KEMP I PLACENÍ KARTOU

Sokolovské moře, jak se koupališti Michal s dlouhou písčitou pláží přezdívá, přichystalo letos hned dvě novinky. Tou první je otevřený kemp. Zájemci mají vytyčenou travnatou plochu přímo v areálu. „Mají k dispozici parcely, dřezy na mytí nádobí, výpusti na chemické toalety a část pozemku má k dispozici elektrické přípojky. Lidé mohou přijet se stany i karavany. U těch je pouze omezení délky do 8 metrů. Zájemce už máme nyní, lidé volají a ptají se na rezervace,“ říká šéf koupaliště Michal Karel Kotous.

Jedná se o skromně vybavený kemp. Jeho celková kapacita je zhruba 40 stanových míst. Pro karavanové přívěsy a obytná auta je k dispozici omezený počet pěti míst. Ubytovaní návštěvníci mají v ceně pobytu zahrnut vstup do celého areálu s možností využívání drtivé většiny atrakcí zdarma. Dominantou areálu je nejdelší venkovní tobogan a trojskluzavka v České republice. Mezi novinky patří i možnost bezhotovostní platby jak u vstupu do areálu, tak uvnitř při občerstvení. Lidem odpadá starost s hotovostí, mohou platit kartou či mobilem, ale i hotově. Do areálu nesmějí žádná zvířata. Výjimku mají asistenční psi.