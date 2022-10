"Auto opravdu není trezor a zkušeným pachatelům této trestné činnosti stačí jen malý okamžik k tomu, aby se do vozidla vloupali a odcizili osobní věci. Policisté v těchto dnech zaměří výkon své služby právě do těchto inkriminovaných míst. V okolí hřbitovů a pietních míst se mohou tvořit kolony vozidel a problém můžete mít i s parkováním. Proto dobře zvažte čas a dobu návštěvy těchto míst," radí mluvčí policie Zuzana Churaňová.

Z hrobů mizí nejčastěji svíčky, věnce i umělé květiny, sošky a další výzdoba, vše co lze snadno a rychle zpeněžit. Mnoho lidí neumí policistům vůbec popsat, co jim bylo z hrobu odcizeno. Doporučuje se proto, aby si své hroby vyfotografovali, neboť v případě krádeže nebo poškození hrobu bude pro policii mnohem jednodušší zadokumentovat původní stav hrobu. Přesným popsáním odcizených věcí se tak zvýší šance na dopadení pachatele. Pravdou ovšem je, že lidé dost často krádež policistům ani neoznámí. Uhlídat všechny hřbitovy na pro policii ve skutečnosti nemožné. Pozorní spoluobčané, kteří si všimnou podezřelých osob, by tak měli volat na bezplatnou policejní linku 158 nebo 156 městské policie ve městech, kde strážníci působí.

Policisté dodávají, že návštěvníci hřbitovů by měli být také v období Dušiček ostražití na své věci při úpravě hrobu a nenechávat je bez dozoru. Zloději si totiž na hřbitovech dost často tipují osamělé osoby, které sledují, a ve chvíli, kdy jdou například pro vodu nebo vyhodit původní výzdobu do kontejneru, seberou jim odloženou tašku a zmizí.

"Listopad je také spojený s pochmurným, sychravým počasím, které většinou tento měsíc provází. Začíná se brzy stmívat a stále častěji se setkáváme s mlhami či s deštěm. I přesto však nesmíme zapomínat na svou bezpečnost a bezpečnost našich blízkých a tomuto počasí přizpůsobit i jízdu za volantem," dodala mluvčí policie.