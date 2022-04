"Sokolnictví se věnujeme odjakživa, pořádáme především naučné programy pro školy. Je to naše práce, takže se ptákům věnujeme celé dny - od rána do večera. Je to náročná činnost. Spolupracovat se dá vlastně se všemi ptáky, ale pro sokolnictví a lov jsou vhodní jen někteří. Cvičených ptáků máme kolem třiceti," uvedl Petr Kolomazník, který se svou manželkou v záchranné stanici pro volně žijící živočichy stará celkem asi o 120 zvířat. Jde převážně o ptáky, ale i ježky či plazy.

Mezi jejich vzácnými exempláři, kteří jezdí na sokolnické akce, nechybí třeba sup nádherný či orel bělohlavý. "Právě sup je hodně učenlivý. Ten náš se jmenuje Omar a je mu 25 let a dokáže dosednout i na ruku. Jako malého jsme ho koupili za sto tisíc, jeho cena se nyní pohybuje kolem tří set tisíc korun. Dalo by se za něj tedy pořídit i menší auto," prozradil ornitolog, podle něhož je velmi učenlivá i nejen káně lesní, ale i káně Harrisova či jestřábi. "Naši ptáci nepocházejí z volné přírody, ale jde o jedince odchované v zajetí, kteří se vykupují od chovatelů," vysvětlil sokolník.

Draví ptáci bývají velkou investicí, o něž se musí jejich chovatelé náležitě starat. Ti, kteří se věnují sokolnictví, musejí navíc počítat také s tím, že se jim některý jejich svěřenec při leteckých ukázkách už nevrátí. "Stává se to, je to ale velmi výjimečné. Nám se takto například před lety nevrátila při ukázkách sova pálená. Stalo se to právě tady, na Horním hradě," dodala Jana Kolomazníková.