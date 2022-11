Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karlovarského kraje se letos pustilo do výstavby ostrůvků v obcích na hlavním tahu do Plzně. Zatímco v Útvině jsou hotovy, v sousedním Krásném Údolí se teprve dokončují. Čas na to mají silničáři do konce letošního roku. Smyslem těchto ostrůvků je zbrzdit dopravu v obou obcích, které slouží řidičům jako takzvané průjezdové na hlavním tahu do Plzeňského kraje.