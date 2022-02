„Slavíme 20. výročí od znovuotevření Hradu Vildštejn. Za to jsme vděční panu Miroslavu Pumrovi, který to tady zrenovoval a uvedl jednu z nejstarších památek v České republice zase do provozu. Velký dík patří ale i jeho dceři a následnici Zuzaně Pumrové společně s jejím mužem Jaroslavem Bílkem. Díky nim teď můžeme prožívat nevšední zážitky. I tuto akci založil pan Pumr a od té doby jsou tu upíři každý rok,“ říká PR manažerka Hradu Vildštejn Nell Fantysová.

„Tatínek koupil ve Skalné dům a ten hrad tady stál jako zřícenina. Měl vnuknutí a později i podnikatelský záměr. Viděl, jak to tam chátrá a řekl si, že to zkusí opravit,“ dodává majitelka Zuzana Pumrová.

Upíři se byli ze všech koutů České republiky, ale i ze zahraničí. „U veřejnosti si získali velkou oblibu. Někteří lidé si zamlouvají lístky i rok dopředu. Na samotnou akci se slétávají tyto temné bytosti z různých míst republiky, ale máme tu i zahraniční návštěvníky například z Německa. Dokonce tu máme dva sály, kde hraje odlišná muzika, aby si každý přišel na své. Určitě se lidé mohou těšit i na další ročník. I my se moc těšíme,“ uvádí PR manažerka.

Renovace hradu stála mnoho úsilí. „Bylo to velmi náročné, protože když jej otec koupil, jednalo se o ruinu. Nebylo tam vůbec nic. Vše se muselo dělat znovu, pomalu a postupně. Koupil to v devadesátém devátém roce. Prostory hradu se otevíraly poprvé pro veřejnost o dva roky později. Šlo konkrétně o hodovnu, respektive přízemí hradu a románskou kapli. Postupně se dodělávaly fresky, obrázky na stropech a další roky se přidělávala patra,“ popisuje Zuzana Pumrová. Tvrdí, že něco takového vlastnit je celoživotní řehole. "Samozřejmě máme to rádi, protože k památce máme osobní vztah, ale na druhou stranu je to i nesmírně těžké a musíte tomu svůj život v podstatě odevzdat. Tak, jako jej odevzdal můj táta, tak ho tam odevzdávám já a moje rodina. Trávíme život na hradě a naše dítě také. Stále říkám, že bychom tu měli mít nastálo jeden pokoj, protože domů chodíme jen přespávat," směje se majitelka hradu, na kterém prý straší.

"To my víme a občas i vidíme pohyby nebo mihnutí se něčeho. Často máme pocit, když třeba sedíme, že nám někdo projde za zády, a to opravdu vnímáme silně. Občas spadne sklenička ze stolu. Nebo najednou bouchnou dveře a podobně. Ae cítíme, že ta energie je dobrá. Já jsem se i uklidnila, protože si říkám, že táta, který mě měl nadevše na světě rád, by nás nenechával v prostředí, kde je špatná energie nebo zlo. Jak říkám, určité energie tady jsou, ale jsme spolu v symbióze. Možná i proto napadla tatínka tato upírská akce. Zkrátka se to sem náramně hodí,“ míní.

Hrad se za dvacet let změnil k nepoznání. „Udělali jsme na Vildštejně neskutečné množství práce. Můj tatínek tam opravdu strávil dvacet let svého života a já jsem tu v podstatě také od čtrnácti let. Je opravdu těžké se starat o historickou památku a opravovat z vlastních zdrojů. Pomoci od státu je strašně málo a my bychom trochu pomoci a podpory potřebovali. Památku si do hrobu neodneseme, zůstane pro další generace. Musím říct, že díky mému tátovi. Jenom díky němu zámek a hrad stojí a my ho dále zvelebujeme," dodává Zuzana Pumrová.

Na Sletu upírů nechyběla hudba a tanec. Hrad navštívil i Daniel Hůlka s rodinou a nechyběli ani operní zpěváci jako Marcel Kučera nebo Petr Hodek. Kouty hradu také zněla hudba od Mariánskolázeňské skupiny Galaxie a u pultu hrál DJ Tomáš Koucký.