Rekonstrukce mateřských škol, základní školy nebo budovy polikliniky či městského kina. To jsou v současné době nejnutnější plánované investice radnice v Nejdku u Karlových Varů. Podle místostarostky města Pavlíny Schwarzové (hnutí Volba pro kraj - VOK) je finanční situace velmi napjatá a vedení radnice doslova neví, kam dřív skočit. S ročním rozpočtem zhruba 190 milionů korun mají v letošním roce na investice vyčleněných téměř 130 milionů. Investice z převážné části ale financují z úspor a z úvěrových prostředků. Otázkou je, jak bude hospodaření města vypadat v letech následujících.

Místostarostka Nejdku Pavlína Schwarzová ukazuje na mapě budovu polikliniky, která potřebuje rekonstrukci. | Foto: Roman Kořinek

„Například hrubý odhad, ovšem z roku 2020, rekonstrukce budovy polikliniky činí více než 50 milionů korun, a to bez zateplení, které je při rekonstrukci nutné. Když k tomu přičteme dalších 100 milionů korun na dokončení dvou etap rekonstrukce základní školy, desítky milionů na opravu čtyř pavilonů naší největší mateřské školy, kompletní rekonstrukci budovy kina, muzea či revitalizaci kempu Lesík, jsme někde kolem tří set milionů korun, a to prostě nejde ufinancovat,“ vysvětluje místostarostka.

Problémem Nejdku je jeho velká rozloha a nízký počet obyvatel. Město se musí starat o více než dvě stě kilometrů silnic a velkou zátěží pro rozpočet je například i svoz odpadů. Ve městě totiž žije velké množství takzvaných agenturních pracovníků, kteří sice odpad produkují, ale neplatí za něj, protože nemají ve městě nahlášený pobyt.

„Snažíme se žádat o dotace, což nám situaci částečně ulehčuje, ale dotace nejsou na všechno, často nejsou cílené na města naší velikosti, a navíc se nám vždy nepodaří získat očekávanou částku. Příkladem může být nákup nového rentgenu na polikliniku, kde jsme žádali Karlovarský kraj o osm set tisíc korun a dostali jsme jen pět set tisíc. S žádostí o finanční příspěvek na opravy opěrných zdí podél krajské komunikace procházející městem jsme neuspěli vůbec a museli jsme vše platit ze svého,“ pokračuje Pavlína Schwarzová.

Ta si rovněž posteskla na připravovaný vládní konsolidační balíček a naprosto nepřijatelný postup ministerstev při rušení poboček České pošty nebo Úřadu práce. To jsou podle ní zcela nepochopitelná rozhodnutí, která poškodí obyčejné lidi. „Tohle jsou kroky vyloženě proti radnicím. Snažíme se lidem život ve městě co možná nejvíce ulehčit. Snažíme se je u nás udržet, ale nemáme jim co nabídnout. A to samozřejmě platí i pro mladé rodiny a nové obyvatele, které nemáme na co přilákat,“ doplňuje místostarostka a zmiňuje i nedávné uzavření dvou bankovních poboček.

Město přesto plánuje kromě nutných investic například novou in-line dráhu, koupilo autokemp na Lesíku, kde dojde k výstavbě úpravny vody a sociálních zařízení nebo dokončilo stavbu multifunkčního hřiště v Pozorce.

„To jsou ale jen drobnosti. Potřebovali bychom postavit obchvat města a odvést tak kamionovou dopravu z centra. Bojujeme za vylepšení situace ve zdravotnictví. Za velmi podstatné považuji nedostatek turistů, kteří do města přijíždí. Chybí nám záchytná parkoviště, která se s ohledem na lokalitu, ve které se Nejdek nachází, řeší velmi těžko. Práce a plánů máme hodně, peněz naopak velmi málo. I tak se ale snažíme, aby se z Nejdku nestalo město duchů,“ uzavírá Pavlína Schwarzová.