Devět titulů Regionální potravina 2021 Karlovarského kraje bylo uděleno v sobotu odpoledne v Lokti v rámci vyhlášení výsledků stejnojmenné soutěže. Oceněné výrobky si mohli návštěvníci vinobraní v areálu hradu, kde byly výsledky soutěže vyhlášeny, rovnou ochutnat či zakoupit.

Vyhlášení výsledků soutěže Regionální potravina 2021 Karlovarského kraje v Lokti. | Foto: Deník/Jiří Kohout

"Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno 84 výrobků od 17 producentů," řekl Deníku Lukáš Vacek, koordinátor soutěže Regionální potravina 2021 Karlovarského kraje. "Soutěž obnáší devět kategorií a letos jsme udělili ocenění ve všech těchto kategoriích," dodal s tím, že letos bylo přihlášeno přibližně o patnáct výrobků více než v loňském ročníku soutěže. "A hlavně jsou noví výrobci, kteří se do soutěže doposud nepřihlásili a letos to zkusili a hned získali ocenění."