Na Karlovarsku napadl sníh s pískem ze Sahary

Nebývalé zbarvení má zasněžená krajina, do níž se v neděli 7. února probudili na mnoha místech obyvatelé Karlovarského kraje. Má totiž žlutavý nádech. Je to dáno prachovými částicemi, které se do Česka dostaly až z africké Sahary.

Sníh má žlutý nádech díky prachovým součástkám. | Foto: Deník / Jana Kopecká

"Tento jev není až tak častý. Způsobují ho písečné bouře na Sahaře, které se mohou objevovat už v tomto ročním období. Naposledy jsme ho zaregistrovali vloni 16. února," vysvětlil meteorolog ze Šindelové Rudolf Kovařík. Zatímco vloni šel oblak s písečným prachem podle meteorologa ze Sahary přes Alžír a Maroko, letos byl hnán jinou cestou. Putoval přes Kanárské ostrovy, dále nad Portugalskem a Francií, až se ve v sobotu večer dostal nad Českou republiku. Mohla za to bouře, která byla větší než vloni. "Navíc se oblak musí dostat vysoko nad zem, aby mohl být hnán tak daleko. Ideální je výška tři až pět kilometrů, pak dochází k silnějšímu proudění," doplnil Kovařík.