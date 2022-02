"Nemůžeme toho příliš dělat. Můžeme poslat peníze, nabídnout ubytování, a v podstatě nic víc. Toto dává navíc lidí dohromady a ke všemu to mohou vidět uprchlíci, kteří tudy pojedou a může je to potěšit, že jsme při nich. Je to nezávislá forma podpory," říká jeden z autorů symbolů, který si přál zůstat v anonymitě.