Zdroj: Deník

Data organizace Cermat z posledních pěti let ukazují, že nejlepších výsledků dosahovali v přijímacích testech na střední školy žáci devátých tříd z Prahy a Brna a jejich okolí. Obecně přitom platí, že průměrné výsledky žáků v češtině jsou lepší než v matematice. Celorepublikový průměr pro češtinu je 55,3 procenta, u matematiky je to o zhruba 14 procentních bodů méně.

Barevné zvýraznění na mapě dokládá, že zcela nejhůře jsou na tom regiony ze severozápadního pohraničí, kam spadá i Karlovarsko.

Český jazyk

Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace 60,84%

Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace 59,53%

Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace 59,09%

Základní škola a mateřská škola Dalovice, okr. K. Vary, příspěvková organizace 58,43%

Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace 55,03% Matematika

Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s. 45,08%

Základní škola Ostrov, Masarykova 1289,příspěvková organizace 43,35%

Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace 42,91%

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19,příspěvková organizace 42,24%

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace 40,38%

Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let.

Vůbec nejlepší skóre v matematice v regionu získala Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary, tedy soukromá škola se zcela jiným typem výuky. Úspěšnost tamních žáků dosáhla 45,08 procenta. Na druhém místě skončili žáci z ostrovské Masarykovy školy se 43,35 procenta, třetí děti ze zmiňovaných Žlutic se 42,91 procenta, až čtvrtá byla karlovarská škola v Poštovní ulici se 42,24 procenta a pátá Základní škola Komenského v Karlových Varech se 40,38 procenta.

„Čím to je, že máme nejlepší výsledky v matematice? Asi právě proto, že jsme jiní a praktikujeme waldorfskou pedagogiku. Žáky se snažíme šetřit, ve výuce jedeme volně, a díky tomuto přístupu naše děti postupem let vědí, co jim jde a co jim nejde. I proto jsou mnohem klidnější a u přijímacích zkoušek nepodléhají tolik stresu,“ říká ředitel školy Jan Strejcovský. Jak dodává, na waldorfské škole je důležitou součástí výuky matematiky rytmus, který se používá nejen při výkladu násobků. Děti tleskají, dupou a skáčou do násobkového rytmu.

V českém jazyce dosahují podobně jako v celorepublikovém průměru žáci ze škol karlovarského regionu lepších výsledků než v matematice. Nejlepší skóre v úspěšnosti mají žáci z karlovarské Konečné školy, 60,84 procenta. Druhá skončila další karlovarská škola, a to ta ve Šmeralově ulici s 59,53 procenta. Třetí se umístila zmiňovaná žlutická škola s 59,03 procenta čtvrtá pak Základní škola Dalovice, kde úspěšnost u testů dosahuje 58,43 procenta, a pětici nejúspěšnějších uzavírá Základní škola Myslbekova v Ostrově s 55,03 procenta.