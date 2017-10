Na kolejích bude nasazeno více vlaků

Karlovarský kraj - Dalších regionálních a přeshraničních vlaků se od 10. prosince dočkají cestující na železnici v Karlovarském kraji. Nově tak budou moci cestovat například z Karlových Varů do Lipska.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Martin Divíšek

Návrh na zařazení spojů do dopravní obslužnosti schválilo vedení Karlovarského kraje. Náklady na ně budou přibližně šest milionů korun ročně.



„Velkou novinkou je zavedení přeshraničních spojů mezi Karlovarským krajem a Saskem. Znovu tak dojde k obnovení historické trati z Karlových Varů do Lipska. Čtyři nové expresní vlaky společnosti GW Train regio by netradičně jezdily přes Kraslice, tak aby cestující mohli absolvovat i jednodenní výlet, například na nákupy. V obou směrech bude zaveden víkendový ranní a odpolední spoj. Věříme, že posílením linek na vnitrokrajských i mezistátních tratích dojde ke zlepšení kvality poskytovaných přepravních služeb drážní dopravou v regionu,“ uvedl náměstek hejtmanky Martin Hurajčík.



Jedním z návrhů na zkvalitnění železniční dopravy v kraji je také zařazení skupiny dvou osobních vlaků, a to v pracovních dnech mezi Chebem a Karlovými Vary a z Aše do Chebu. Nově se v jízdním řádu objeví i odpolední pár vlaků mezi Karlovými Vary a Novými Hamry. Současně bude zprovozněn i zvláštní tematický vlak nazvaný „Exkurze Mattoni“.



Historické vozidlo bude jezdit z Karlových Varů do Kyselky a zpět, konkrétně o sobotách a nedělích v době příštích letních prázdnin. Návrhy vycházejí ze spolupráce Karlovarského kraje a státní společnosti České dráhy.