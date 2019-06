Příjem žádostí o dotace z třetí vlny takzvaných kotlíkových dotací začne už za pár dní. Krajský úřad Karlovarského kraje by měl v této poslední vlně rozdělit šedesát šest a půl milionu korun. Stejně jako v minulých výzvách si ale na peníze nemohou sáhnout chataři ani chalupáři. Dotace jsou totiž určeny na výměnu kotlů pouze v rodinných domech, případně bytových domech.

„Ministerstvo životního prostředí o problému ví a slibuje, že to bude řešit v budoucnu nějakým národním programem, nicméně v kotlíkových dotacích to proplatit nelze. Peněz je relativně málo a prioritou jsou rodinné domy,“ vysvětlil Michal Mottl, vedoucí oddělení veřejných zakázek Krajského úřadu Karlovarského kraje. Příjem žádostí do třetí vlny kotlíkových dotací bude spuštěn 1. července. Vedle dotace mohou nově obyvatelé Karlovarského kraje žádat i o bezúročnou půjčku. Ta by jim měla pomoci dofinancovat celou výměnu kotle a jejím zprostředkovatelem už nebude krajský úřad, ale obce a města.

„Pro naše obyvatele budeme ministerstvo žádat o dva a půl milionu korun, které chceme prostřednictvím této bezúročné půjčky rozdělit mezi zájemce,“ uvedl starosta Ostrova Jan Bureš. Poukázal na fakt, že tyto peníze použité na bezúročné půjčky budou žadatelé splácet městu, které je už ale nemusí vracet Ministerstvu životního prostředí, ale může je použít na vlastní ekologické projekty, což je samozřejmě velmi výhodné. „Jsme rozhodnuti, že tyto peníze použijeme na nákup nádrží na dešťovou vodu, které budou umístěny u našich základních škol,“ dodal starosta. Zdůraznil, že bezúročná půjčka se dá rozložit až na dvacet let splácení, a tak je jasné, že peníze nebude mít město na svém účtu hned, ale budou mu na něj přicházet postupně v jednotlivých splátkách.

Starosta také uvedl, že město Ostrov nezávisle na kotlíkových dotacích nabízí svým obyvatelům městské dotace na výměnu kotlů, jejichž výše je odstupňována podle toho, o jaké zařízení se jedná. Maximální podpora je padesát tisíc korun. „V rámci programu finanční podpory na změnu vytápění jsme od roku 2015 rozdělili mezi obyvatele města více než devět set tisíc korun,“ dodal Jan Bureš.

Peníze od města Ostrova lidé v minulých letech využili v deseti případech na nákup kotle na tuhá paliva s automatickým podáváním, devětkrát na plynový kondenzační kotel, osmkrát na nákup tepelného čerpadla a dvakrát na nákup solárních systémů.