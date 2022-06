Křižovatka pod kostelem svatého Vavřince je zařazena na seznamu nehodových lokalit a například Portál nehod ji ve své mapě zmiňuje jako místo, kde v posledních dvou letech často bourají cyklisté. Jako příčinu uvádějí statistiky nedání přednosti v jízdě.

"Jezdí zde hrozně moc aut, provoz je strašný. Chodov by si zasloužil obchvat. Přes zmíněný kruháč neprojela nedávno ani těžká technika vezoucí díly na větrné elektrárny u Jindřichovic. Muselo se řezat a zase vařit zábradlí. Druhý z kruháčů u Penny už je předělaný a je to tam v pohodě," říká jeden z oslovených školáků Matěj, čekající na přechodu se svými spolužáky.

Plán na obchvat města přitom není ničím novým. Dva a půl kilometru dlouhá trasa je plánována už od 90. let a od roku 1994 je dokonce součástí územního plánu města Chodov. Obchvat by podle těchto záměrů měl vést severně od města. Nájezd na něj má být u přejezdu v Mírové a napojit by se měl za Železným dvorem.

Stavba je pro mnohé podnikatele klíčová pro vznik nových rozvojových projektů a pracovních míst v okolí města v souvislosti s útlumem těžby hnědého uhlí.

"Zmíněný kruhový objezd byl postaven v roce 1998, a to poměrně v rekordně krátkém čase. Povolení získal v květnu a už začátkem října byl uveden do zkušebního provozu, kolaudace se konala v prosinci," dodal Polák.