Transplantaci ledvin podstoupil přítel paní Martiny už podruhé v životě. Tentokrát mu ji darovala ona sama a operace byla provedena v Transplantačním centru Fakultní nemocnice Plzeň. „První ledvinu dostal od zemřelého dárce a fungovala 25 let. Ale už potřeboval novou a vyšetření ukázala, že mu ji mohu darovat,“ vzpomíná paní Martina.

Její přítel se tak ocitl mezi necelými 10 procenty lidí, kteří orgán dostanou od živého dárce. „Při transplantaci takového orgánu je pro pacienta menší riziko a výsledky jsou lepší,“ říká zástupce transplantačního centra a vedoucí lékař nefrologie I. interní kliniky Tomáš Reischig.

Dodává, že loni v centru podstoupilo transplantaci ledviny 33 nemocných, letos je jich už 26. A právě v závěru tohoto týdne lékaři transplantovali další ledvinu.

CENTRUM PRO CELÉ ZÁPADNÍ ČECHY

Transplantační centrum slouží pro zhruba milionovou spádovou oblast celých západních Čech a patří mezi deset nejlepších v Evropě. I to je důvod, proč se v Plzni tento týden uskutečnilo edukační sympozium České transplantační společnosti nazvané Cesta do čekací listiny k transplantaci. Zúčastnilo se ho 200 hostů z celého světa.

„Počtem transplantovaných ledvin jsme se posunuli mezi první desítku evropských pracovišť. Byť jsme malé pracoviště, výsledky se řadíme mezi přední transplantační centra. A co se týká čekací doby na vhodný orgán a operaci, jsme na šestém místě. Předstihli jsme i Rakousko,“ upozornil přednosta chirurgické kliniky a transplantačního centra Vladislav Třeška.

Čekací doba se totiž v Plzni pohybuje kolem tří měsíců. „Běžně bývá zhruba rok a v Eurotransplantu, který sdružuje řadu evropských států včetně Německa a Rakouska, je to až tři roky,“ upozorňuje Třeška. Každý pacient plzeňského centra, který je na čekací listině, se podle lékařů dočká nové ledviny a nezemře.

TRANSPLANTACE BEZ DIALÝZY

Plzeňské centrum se může pochlubit i vysokým zastoupením transplantací, na kterou se pacient dostane, aniž by musel podstoupit dialýzu. „Krátké čekací lhůty mimo jiné umožňují, že zhruba 20 procent nemocných nemusí na dialýzu a rovnou podstoupí transplantaci. Nejenže se tím zlepšuje prognóza pacienta, ale výrazně se ušetří finanční prostředky,“ zdůrazňuje Třeška.

Náklady na dialýzu a další léčbu nemocného jsou podle něho až třikrát vyšší než na transplantaci. Centrum se v současnosti stará o zhruba 500 pacientů.

Věk se u lidí, kteří potřebují novou ledvinu, zvyšuje. Kdysi činil v průměru 45 let, nyní 52 let. Transplantovaná ledvina pak pacientovi slouží průměrně 14 let, pak podstupuje novou operaci nebo jinou léčbu. Většina transplantovaných podle lékařů žije normálním, plnohodnotným životem a zemře podobně jako ostatní populace. „Jsou to zdraví lidé, kteří se zúčastňují mnoha sportovních aktivit,“ uvádí Vladislav Třeška.

Transplantace je možné několikrát opakovat. „Z celkového počtu je jich 20 procent druhých až čtvrtých. Obecně lze říci, že každá další transplantace je pro pacienta obtížnější,“ zdůrazňuje Reischig. Operaci mohou podstoupit také pacienti s různými chorobami, například s cukrovkou nebo i po onkologických onemocněních. Ta však musí být vyléčena.

Orgány k transplantaci od zemřelých dárců pocházejí z 20 až 30 procent z úrazů, zbylé množství z cévních mozkových příhod včetně udušení.

Lékaři připomínají důležitost preventivních prohlídek, které se však podceňují.

S problémy s ledvinami přichází do ordinací zhruba 40 procent lidí takzvaně z ulice. „Ledviny nebolí, a když začnou, tak už to bývá hodně vážné,“ uzavírá Tomáš Reischig.