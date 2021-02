Zdroj: Deník

„Mnoho lidí se bude asi divit, ale samotné skály ve Svatošských skalách jsou v našem katastru, protější břeh už je Lokte,“ vysvětlil kronikář z Hor Pavel Feigl.

Vedení obce si je vědomo, že je místní příroda atraktivní i pro návštěvníky. Těch v době pandemie přibývá. Proto se letos Hory více zaměří na turistiku.

„Je tady nádherná příroda, sousedíme s CHKO Slavkovský les a lidé se začínají do přírody zase vracet. Doposud zde byly jen cestičky, které si lidé sami 'vyšlapali', ty dost často vedou přes soukromé pozemky,“ konstatovala starostka Lucie Hostašová. „Kvůli nárůstu počtu obyvatel musíme řešit i tuto problematiku. Letos tak propojíme stezky mezi Jenišovem 'Pod rohem' a Horami. Od hřbitova k Ovčímu rybníku chceme vybudovat novou,“ dodala.

Radnice se chce ovšem zaměřit i na druhou stranu svého území, bývalou Loketskou výsypku. I ta totiž spadá do katastru Hor. „Na konci prosince 2020 doběhly komplexní pozemkové úpravy, které trvaly přes 10 let. Díky těmto úpravám se nám konečně otvírá možnost začít plánovat a realizovat záměry i na Loketské výsypce. Mohl by tam například vzniknout lesopark. Nabízí se i dobudování cyklostezek a stezek pro pěší, nebo in-line dráha,“ uvedla starostka s tím, že vzhledem k tomu, že výsypka byla postižena důlní činností, Ministerstvo financí vyčlenilo peníze i na její rekultivaci. Nyní pracuje obec na začlenění obecních pozemků na výsypce do této rekultivace. (jako)