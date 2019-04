„Peníze jsou čerpány z Integrovaného plánu rozvoje území a to ve výši pětaosmdesáti procent celkových nákladů,“ uvedl náměstek karlovarské primátorky Tomáš Trtek s tím, že díky těmto penězům je městská hromadná doprava ze sta procent nízkopodlažní.

Náklady na tuto obnovu vozového parku přesahují devadesát milionů korun a vozy splňují ty nejpřísnější bezpečnostní kritéria, emisní normu Euro 6, větší komfort při cestování a také samozřejmě moderní design interiéru.

„Nezapomínáme ani na maminky s kočárky nebo handicapované občany na invalidním vozíku, protože nové vozy mají pro tyto cestující speciálně vyhrazený prostor,“ pokračuje náměstek primátorky.

Další novinkou jsou obrazovky s grafikou zastávek, klimatizace a USB porty na dobíjení mobilů. Vozidla jsou rovněž vybavena kamerovým systémem a automatickým počítáním cestujících.

„Nové autobusy vyjedou do ulic města v dubnu a jejich uvedením do provozu se průměrné stáří vozů dopravního podniku sníží na necelých šest let,“ dodal Tomáš Trtek s tím, že už sedmatřicet vozů bude s pohonem CNG. Obnova vozového parku bude v Karlových Varech pokračovat i v nadcházejících letech a to opět s přispěním fondů EU.