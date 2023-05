Developerská a investorská skupina plánuje nový bytový komplex v sousedství Katastrálního úřadu ve Dvorech. Kdysi tam podle pamětníků bývalo zahradnictví.

Na nevyužité parcele ve Dvorech postaví JTH byty. Vlastní už Rezidenci Moser | Video: Kopecká Jana

Dlouhé roky byl poměrně atraktivní pozemek v sousedství Katastrálního úřadu v Karlových Varech, který se nachází naproti Kauflandu a areálu Dvorana ve Dvorech, nevyužitý. Během té doby zcela zarostl náletovými dřevinami. Ti všímavější a pochopitelně také pamětníci věděli, že na rozlehlé parcele, která doléhá až k řece Ohři, se nachází dům. I ten ale nezájmem utrpěl a postupně zchátral. Před několika dny byl celý pozemek vykácen a i těm méně pozorným Karlovarákům se najednou odkryl pohled na zdevastovaný dům.

Areál aktuálně vlastní společnost JTH Research, která spadá pod consortium investorské a developerské společnosti JTH, která se zaměřuje na dlouhodobé investice do nemovitostí a portfolia pozemků. Skupina JTH realizovala v Karlových Varech už několik projektů. Před patnácti lety postavila bytový komplex na Čertově ostrově v lokalitě bývalé Karlovarské mlékárny. Posledním jejím počinem v krajském městě je pak Rezidence Moser, která se nachází jen pár metrů od zmiňovaného pozemku ve Dvorech.

Obrat ve vraždě vyhazovače: korunní svědek se podrobí psychologickému vyšetření

"V současné době zakreslujeme projekt. Na pozemku, kde došlo k odstranění náletových dřevin, plánujeme bytovou výstavbu. Dům, který se tam nachází, bude odstraněn, až se začne stavět. Více informací v tuto chvíli k této akci nemůžeme poskytnout," informovala mluvčí skupiny JTH Radka Metz

Jak připomněla, téměř sousední Rezidence Moser byla zkolaudována v roce 2016. "V rámci výstavby bylo v tomto projektu postaveno 109 bytů. Bez výjimky jsou vyprodány. V současné době tam nabízíme už jen apartmány k pronájmu," dodala. Nejlevnější apartmán k pronájmu vyjde na 75 eur za noc.Rezidence Moser je určena především pro movitější klientelu, o čemž svědčí nejen recepce, ale i fakt, že do areálu se dostanou jen ti, co se na ní nahlásí. V objektu se navíc nachází vlastní bazén, wellness a soukromá posilovna.

Karlovarský kraj přispěje obcím na protipovodňovou ochranu

Že se s nevyužitým pozemkem něco děje, komentují Karlováci i na sociálních sítích. Konkrétně na facebookové skupině Naše Vary. Pamětníci tam vzpomínají, že v areálu kdysi bývalo zahradnictví. Mnoho diskutujících se svěřilo, že se jim dům s pozemkem líbil, ale že nebyl na prodej. Někteří zase upozorňují, že lokalita je v záplavovém území. "Též jsem před pár lety měla zálusk, ale prodat nechtěli. No tak teď tam budou byty," píše například jedna uživatelka. "Myslím, že dědici to nechtěli prodat. Škoda, že to nechali takhle zničit. Úžasný místo," přidává se další Karlovarák. Další kvitují, že se s objektem začne něco dít, protože tam bezdomovci pálili kabely. Mnohým se ale naopak to, že by tam mohl vyrůst bytový komplex, nelíbí.