Na nové kotle je k mání ještě 22 milionů korun

Karlovy Vary - V pořadí již druhou vlnu takzvaných kotlíkových dotací spustil Karlovarský kraj v závěru srpna. Z celkové částky 64 milionů korun, která je k dispozici, zbývá pro majitele rodinných domů k rozdělení ještě kolem 22 milionů korun na výměnu starých, neekologických kotlů za nové.

To vystačí k uspokojení dalších přibližně 220 žadatelů. „Žadatelé, kteří se dosud nerozhodli, zdali se do programu zapojí, mají stále vysokou šanci na získání dotace,“ uvedl náměstek hejtmanky Dalibor Blažek. Ke 12. říjnu evidoval Karlovarský kraj už 464 podaných elektronických žádostí, z čehož pak bylo 393 kompletních a způsobilých k hodnocení. „V případě, že by byly všechny úspěšné, z dotačního programu by bylo vyčerpáno zhruba 42 milionů korun,“ upřesnil Blažek.



Denně je prostřednictvím elektronického formuláře podáno okolo pěti žádostí, přičemž jejich příjem probíhá až do 29. března 2019. Karlovarský kraj ovšem doporučuje s podáním žádosti neotálet, a to i přesto, že započala topná sezona. Právě v této době lze žádost zúřadovat a poté může žadatel již bez prodlení zrealizovat výměnu starého kotle. Dotace se pohybují ve výši 75 až 120 tisíc korun, a to dle typu nově pořízeného zdroje vytápění.



O kotlíkové dotace mohou žádat pouze ti majitelé rodinných domů, jejichž původní kotel se řadí mezi zdroje nesplňující emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Žadatelé mohou měnit stávající kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za automatický kotel na uhlí a biomasu, plynový kondenzační kotel, kotel pouze na biomasu s ručním, nebo s automatickým přikládáním, nebo za tepelné čerpadlo.



Podrobná pravidla dotačního programu včetně všech potřebných dokumentů jsou zveřejněna na elektronické úřední desce Karlovarského kraje a na jeho internetových stránkách. Veškeré dotazy jsou také připraveni zodpovědět úředníci z oddělení grantových schémat krajského úřadu, kteří mají na starosti kotlíkové dotace.