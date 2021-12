Deník na návštěvě.Zdroj: DeníkPůvodní kaplička byla postavená zřejmě ve 20. letech minulého století, o něco více než po půlstoletí byla ale zbořena. „Bylo to někdy v 70. letech. Na dobových fotografiích před ní stojím ještě já se svým otcem,“ vypráví člen spolku Vladimír Matějů, bývalý šéf Statku Bor, kde po něm otěže převzal jeho syn, který je šemnickým místostarostou.

Právě zemědělský statek, ale i další farmy a obec Šemnice na novou kapličku také věnovaly peníze. „Je to asi pět let, co jsme vytiskli leták s výzvou na veřejnou sbírku. Místní přispěli 255 tisíci korunami. Vybralo se hodně, někdo přispěl dvakrát, někdo dokonce i třikrát,“ pokračuje Matějů.

Z původní kapličky zbyly jen základy. Jenomže když se vloni začala stavba nové kapličky řešit, zjistilo se, že se právě pod základy natáhla kanalizace. „To jsme netušili, ale poradili jsme si s tím. Kvůli kanalizaci jsme museli navrhnout zesílené statické zajištění,“ poznamenává člen spolku.

Na samotnou kapličku bylo potřeba 18 tisíc cihel. Se stavbou se začalo vloni v březnu. Hotová ještě zcela není, schází jí například venkovní štuky, dlažba uvnitř, ale i sluneční hodiny. „Místní nejenže na kapličku přispěli finančně, ale podíleli se i na samotné stavbě. Postavili například krov a místní klempíř udělal střechu,“ prozrazuje Matějů, který považuje kapličku za místní symbol, relikvii, která zkrátka k Sedlečku patří, i když zvláštní využití mít nebude. „Určitě ji necháme vysvětit. Až bude hotová, mohla by sloužit například jako místo pro setkávání třeba při rozsvícení vánočního stromku,“ dodává.

Naše Sedlečko nemá na svém kontě jen výstavbu nové kapličky, ale i obnovu dvou božích muk, opravu sochy Jana Nepomuckého v osadě U Mostu. Aktivně ale i vysazuje a obnovuje ovocné aleje v Sedlečku. Co podnikne příští rok, se ještě uvidí.