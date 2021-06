Výjimečně dobrý konec má nevšední a velmi dojemný příběh, kdy se malý srneček dostal svobodu a mohl se svou matkou odejít do lesa. Na jedné zahradě v chatové oblasti Tašovice se totiž toto pondělí ráno objevil opuštěný malý srnec. Kde se tam vzal, bylo pro majitele chaty velkou záhadou. Není žádnou výjimkou, že lidé v Tašovicích narazí po setmění na kance, za bílého dne mohou potkat srny i laně, které za velkého sucha chodí pít i do řeky Ohře. Místní chataři mají se zvěří zkušenosti, mnohdy ne právě dobré, když jim zavítá do špatně oplocené zahrady. Tato ale měla plot ze všech stran, pouze v horní části je plot poněkud nižší, protože vede nad nižší skalkou.

"Plot jsme opravili kvůli kancům, dostatečně ho zabezpečili. Divočáci k nám přestali naštěstí chodit, ale srn jsme se během letošní zimy nezbavili. Zjistili jsme, že přeskakují přes snížený plot nad skalkou," vypráví chatař Petr z Kadaně. V pondělí mu volal soused, že dole za plotem běhá malý srneček, ale že nevidí žádné dospělé srny. "Nikdo z rodiny jsme nechápali, jak se tam vzal. A byl tam úplně sám. Pochopitelně jsme začali řešit, jak mu pomoci, abychom mu neublížili," pokračuje chatař, který nakonec dospěl k závěru, že plot musela přeskočit březí srna, která jim na zahradě porodila. Mládě tam musela nechat, protože to nedokázalo překážku zdolat. "Jiné vysvětlení nás nenapadlo. Ale chápete to? Máte zahradu a na ní se vám jednoho dne objeví opuštěné srnče. Jak se tam asi dostalo? Přitom jsme tam byli ještě v neděli, a nic mimořádného se u nás nedělo," vypráví pan Petr. "Na zahradu jsme nemohli okamžitě přijet, nemáme to přece jen blízko. Ale soused nám říkal, že máma za ním chodí, že ho neopustila," dodává.

Rodinu pochopitelně napadlo, že se obrátí na odborníky, kteří by jim poradili co s mládětem. Jejich děti byly radostí bez sebe, protože navrhovaly, že si mládě nechají a ochočí, což rodiče hned zavrhli. "Nechtěli jsme ale přetrhat vazby mezi tím malým a jeho matkou. Měli jsme obavy, že kdyby přijeli nějací záchranáři z útulku, tak by ho odvezli pryč. Opravdu jsme nevěděli, co si počít," líčí chatař z Tašovic, který se nakonec v úterý večer sebral, přijel z Kadaně do Karlových Varů a do plotu udělal díru. "Konečně jsem ho viděl na vlastní oči. Samozřejmě, že jsem ho nechtěl nijak stresovat ani se ho dotýkat. Je to fakt zážitek, když vám po zahradě běhá malé roztomilé srnče a vesele oždibuje trávu. Evidentně nestrádal. Nějakou dobu jsem na chatě zůstal. Mohl jsem tak vidět dojemné shledání, když si máma pro to malé přišla a pak společně odběhli do lesa," dodává Petr.

Jednatel Českomoravské myslivecké jednoty Karlovy Vary Jindřich Zemek, který shodou okolností v Tašovicích bydlí, chataře za jejich počínání pochválil. "To bylo to nejlepší, co mohli udělat. Vymysleli to opravdu geniálně. Hlavně, že se ho nedotkli," říká myslivec, podle něhož je varianta, že srna musela v zahradě porodit, hodně pravděpodobná. "Určitě to tak bylo. Malé srnče je schopné svou matku následovat až za takové dva dny a překážky nedokáže zdolat. Tím, že majitel odstranil zábranu, která překážela mláděti, tak další vývoj událostí nechal už jen na přírodě. A to je prostě dobře," uzavírá myslivec, který nabádá všechny, aby se mláďat, která vypadají jako zdánlivě opuštěná, rozhodně nedotýkali.