Kostel svatého Václava v Radošově bude mít zanedlouho opravené geometrické vitráže v oknech věže. Vedení obce Kyselka, pod niž Radošov spadá, tak pokračuje v započaté rekonstrukci této sakrální památky. Ta patřila až do roku 2007 Římskokatolické církvi, která ji následně převedla za jednu korunu občanskému sdružení Radošovský most. "Sdružení ovšem nemohlo nadále kostel spravovat, a tak přišlo v roce 2015 s návrhem, že kostel obci prodá. Obyvatelé se tehdy rozdělili na dva tábory, jedni chtěli kostel koupit, druzí ne. Vznikla tak anketa, v níž většina lidí nakonec prosazovala záměr kostel od sdružení odkoupit. A tak sdružení nakonec památku za 350 tisíc obci prodalo," připomíná starosta Kyselky Aleš Labík.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkObec se tak pustila do postupné opravy. Jako první přišla na řadu prioritní oprava střechy. V letech 2017 až 2019 pak pokračovala s opravami krovu lodi. "Letos začínáme už třetí etapu rekonstrukce této části památky. Používáme k tomu stromy z místních lesů, z nichž odborná firma ručně vytesává trámy. Firma sice není z regionu, ale ty stromy jsou opravdu od nás. A co se týče trámů, jde opravdu o precizní ruční práci," říká starosta. Náklady jen na tuto část opravy nejsou nikterak malé, počítá se až 700 tisíci korun. Velkou roli by v tomto případě mohly sehrát dotace. Příspěvek od ministerstva kultury by totiž mohl být až 350 tisíc korun, vedení Kyselky věří, že bude úspěšné také v žádostech o dotace od Karlovarského kraje.

Zároveň se začalo s opravou tří vitrážových oken ve věži. "Tu má na starosti Jiří Černohorský se svým synem, kteří už v minulosti jedno okno opravovali. Syn pana Černohorského to měl jako součást diplomové práce, a proto tuto zakázku dělal zadarmo. Náklady na tyto okna budou 69 tisíc korun," upřesňuje starosta Labík s tím, že se budou opravovat také malovaná okna na lodi. Ta už budou dražší, rekonstrukce jednoho bude stát 80 tisíc korun.

V době, kdy obec převzala kostel do své správy, byla také založená veřejné sbírka na jeho opravu. Jak ale dodává starosta Kyselky, do současnosti se vybralo pouze 41 tisíc korun. Tyto peníze budou použity právě na vitráže.