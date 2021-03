Ničí je těžká technika dřevařů. Stav silnic se ale celkově oproti předchozím letům spíše zlepšil, Karlovarský kraj chce navíc žádat o miliardový úvěr pro opravy v následujících letech.

Kde se bude letos opravovatZdroj: Deník

Oficiální registr nejhorších komunikací Karlovarský kraj nemá. Přehled o jejich stavu z pohledu řidičů vede už několik let projekt Výmoly.cz. Ten registroval v loňském roce 38 míst, na kterých řidiči nahlásili problémy se stavem vozovek. Od ledna až do dnešního dne na mapě nepřibyl žádný další záznam. „Ale je třeba počítat s tím, že z toho nelze automaticky dedukovat, že letos je více či méně výtluků než v předchozích letech,“ upozorňuje Petr Čaník, autor projektu. Přesto je jisté, že se situace oproti jiným letům zlepšila. Na konci roku bylo dvaadvacet úseků už opravených. Společně s Moravskoslezským a Jihomoravským krajem proběhla náprava v našem kraji nejrychleji v celé republice.

Dlouhodobě jsou problémy v horských oblastech. „V podstatě od Klínovce po Kraslice je to díra, výmol. Jeden rok opraví kousek tady, mezitím se zničí jinde. Za mne vítězí Přebuz,“ popisuje řidič Luděk Stach. Další řidiči nejčastěji poukazují na Šindelovou, silnice kolem Nejdku nebo Nových Hamrů. "Deset let pořád špatné," komentuje stav silnic stručně Pavel Šecka. Špatný stav horských silnic potvrzují i starostové. „Na vině je především těžká technika, která po silnicích jezdí. Byť ty silnice na to stavěné nebyly a nápor nezvládají,“ popisuje starosta Přebuzi Martin Bruoth. Těžkou techniku využívají dřevaři a Lesy ČR, kteří v horách těží. „Nejhorší úsek je aktuálně směrem na Šindelovou, kudy jezdí i autobusová doprava,“ doplňuje.

V Šindelové slova Martina Bruotha potvrzují, i tady je zlobí těžká technika dřevařů, která nezřídka projíždí nejen po krajských silnicích, ale i zkratkou po místních komunikacích. „Těžká technika je jednoznačně největší problém, dopady jsou devastační. Byť se sluší říct, že když poškodí něco v obci, je možná domluva a na své náklady to opravují. A samozřejmě jsme horská obec, víc solíme a mrazy udělají taky své,“ popisuje místostarostka Šindelové Pavlína Kubincová.

Neutěšený stav silnic vygradoval v polovině roku 2019. V Krásné Lípě u Šindelové dokonce protestem řidičů, kteří barevnými spreji označili více než tisíc výtluků na jednom kilometru. Podle místostarostky ale přišla brzy poté oprava a momentálně tu žádný obdobně velký strašák neobtěžuje. „Do určité míry se stav silnic opravdu zlepšil,“ potvrzuje Kubincová. Obec se podle ní snaží nedostatky na krajských silnicích vyvažovat investicemi do obecních komunikací, které se opravují na náklady Šindelové. Několika opravami prošly během minulého roku také úseky silnic kolem Přebuzi. I tak by starosta uvítal další zlepšení. „Se silnicemi je to u nás střídavě jasno, střídavě oblačno. Opravuje se po kouskách, otázkou ale je, zda by spíš nestálo za to, když už je technika na místě, opravit komunikaci celou,“ myslí si Bruoth.

Údržba silnic Karlovarského kraje dostane v letošním roce na opravy a údržby krajských komunikací 265 milionů korun. "V plánu oprav máme silnice II. a III. tříd v kraji, které jsou velmi dopravně vytížené a jejich stav se rychle horší. Letos bude pokračovat modernizace křižovatky Anenské údolí, rekonstruovat budeme silnici mezi Brložcem a Lažany, dále křižovatku ONO v Sokolově, nebo silnici Lom – Podstrání," vyjmenovává k opravám náměstek hejtmana pro dopravu Jan Bureš. Na seznamu je i silnice z Vřesové do Tatrové či mosty v oblasti Zlatý Kopec.

Až miliardu na silnice

Kraj chce v letošním roce navíc najít nový způsob k financování oprav. "Aktuálně probíhá výběrové řízení na poskytovatele úvěru přímo pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje v poptávaném finančním objemu jedné miliardy korun," vypočítává Jan Bureš. "KSÚS by pak nepotřebovala krajské prostředky, přitom by měla k dispozici zdrojově mnohem více, než byl zřizovatelský příspěvek od kraje v přechozích letech," vysvětluje. Záměr ještě musí kraj ale schválit.