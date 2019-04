Cheb - Na neobyčejnou výměnnou praxi se právě připravují budoucí kuchaři a číšníci z chebské integrované školy.

DO NIŽNÍHO TAGILU se už brzo podívá skupina žáků Integrované střední školy v Chebu pod vedením pedagogů Vladimíra Golláně a Světlany Borisové. | Foto: Archiv školy

V polovině května na tři týdny zamíří za daleký Ural, do Nižního Tagilu. Už 17 let jezdí střídavě čeští studenti do Ruska a další rok ti ruští do Chebu.