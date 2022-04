„Po 18 letech je na čase udělat na postu senátora za Karlovarsko změnu. Petr Šindelář má politické i profesní zkušenosti, ale zároveň je to v politice stále poměrně nová tvář. Také je to slušný člověk. Proto si myslím, že by pro Karlovarsko byl v Senátu velkým přínosem,“ uvedl předseda oblastního sdružení ODS Karlovy Vary Jan Bureš.

Osmačtyřicetiletý Petr Šindelář žije v Ostrově a pracuje jako advokát. V roce 1998 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2007 dokončil doplňující magisterský program na The Nottingham Trent University, BIBS (titul LL.M.).

V letech 2012 až - 2016 byl krajským zastupitelem, v letech 2015-6 pak zároveň krajským radním. V letech 2017-8 byl prvním místostarostou města Ostrova.

Slučování škol v Karlovarském kraji vyvolalo bouřlivou diskuzi

Kandidáta do letošních senátorských voleb, které se na Karlovarsku i celé ČR konají ve stejném termínu jako komunální volby, tedy v pátek 23. a v sobotu 24. září, zveřejnilo už hnutí ANO. Za něj se o přízeň voličů uchází lékařka a bývalá poslankyně Věra Procházková. Kandidovat se chystá i současný hejtman Petr Kulhánek, a to za STAN. Zatím ale čeká na potvrzení kandidatury od celorepublikových orgánů STAN, protože obhájit post senátora by chtěl i Jan Horník z téhož uskupení. Jasno by mělo být přibližně do konce dubna.

Svého kandidáta zatím nezveřejnili ani Piráti, ale i podle nich se jej voliči dozvědí už brzy.