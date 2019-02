„To je o devět lidí více než v roce 2017, což je nárůst téměř o sto procent. Nejrizikovějším je úsek silnice I/6 z Karlových Varů na Bochov. Pokud se zde totiž stane dopravní nehoda, je většinou tragická,“ uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje Petr Macháček.

Podle statistik loňského roku došlo celkem v našem kraji k necelým třem tisícovkám dopravních nehod. Ve více než polovině případů byl důvodem nehody nesprávný způsob jízdy.

„Více než čtyři sta padesát nehod bylo způsobeno nepřiměřenou rychlostí, dvě stě čtyřicet čtyři nehod zavinili řidiči nedáním přednosti v jízdě a sto padesát osm nehod zavinili řidiči pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,“ doplňuje ředitel s tím, že jedenáct dopravních nehod se stalo na železničních přejezdech.

Jednou z priorit letošního roku je podle Petra Macháčka větší počet uniformovaných policistů na silnicích v Karlovarském kraji, kteří musejí více dohlížet na silniční provoz. „Ke zvýšení bezpečnosti by samozřejmě přispělo dobudování úseku dálnice mezi Karlovými Vary a Prahou, ale to my neovlivníme,“ dodal ředitel.