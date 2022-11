Důvodem, proč město ke směně, kterou opozice kritizovala jako pro Karlovy Vary značně prodělečnou, přistoupilo, je stavba komunikační spojky právě mezi Tescem a Závodní ulicí. Tu bude financovat město Karlovy Vary. Jak ale upřesnil nový náměstek pro městský majetek Miroslav Vaněk (Karlovaráci), poblíž této komunikace mají Karlovy Vary v plánu rozvojovou plochu s rodinnými domy. Dané pozemky přitom vlastní právě tři výše jmenovaní muži. "My nechceme, aby nám Karlovaráci utíkali ven z města a stavěli si rodinné domy v Horách nebo Jenišově, ale v katastrálním území Karlových Varů. Proto tam byla navržená rozvojová plocha, která v této části města umožní výstavbu rodinných domů," vysvětloval náměstek Vaněk.

Bližší informace nesdělil, pouze dodal, že rozvojová plocha se schválila v nedávno dokončeném územním plánu. "Kde jste vzala nějaké rodinné domy?" řekl na dotaz Deníku na tiskové konferenci uvolněný radní Petr Bursík (ODS), který měl na starosti právě územní plán. O této nové rozvojové ploše opozice neměla ani tušení a tato informace nezazněla ani na jednání zastupitelstva, kde se směna řešila. Tam se hovořilo jen o veřejné komunikaci.

Dané pozemky mají zatím statut zemědělské či orné půdy a stavba na nich by za běžných okolností možná nebyla. Jenomže nedávnou přeměnou plochy na rozvojovou s označením Z05-BI-dv se vlastníci vyhnuli zdlouhavému kolečku územnímu řízení, v rámci něhož by žádali o změnu orné půdy na stavební parcelu. "Vlastníci pozemků v v rozvojové ploše Z05-BI-dv nemusí žádat o změnu územního plánu. Schválený územní plán pro toto území uvádí, že je zastavitelné. To, co budou muset vyřešit, pokud je jejich pozemek vedený jako zemědělská půda, bude odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu, změna využití pozemku a změna pozemku na stavební," reagoval mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Muži blízcí radnici těží v této záležitosti hned dvakrát. Nejenže se přeměnou na rozvojovou plochu vyhnou žádosti o změnu územního plánu, navíc jim cestu k domu postaví město za veřejné peníze. Kdyby tomu tak nebylo, financovali by ji totiž sami. "Plánovaná komunikace ve Dvorech pomůže dopravní obsluze zejména k pozemkům určeným pro výstavbu. Významně je zhodnotí. Pokud o výkupu pozemků pro tuto komunikaci za městské peníze rozhodoval člen vedení města, který je zároveň vlastníkem zhodnocovaných pozemků, tak to vnímám jako očividný a nepřijatelný střet zájmů," upozornil opoziční zastupitel Petr Kulhánek (KOA).

Zatímco Zamrzla nechtěl kauzu vůbec komentovat, věcně odpovídal jedině Trubač. Nejvíce plochy, a to dvě velké parcely, v dané lokalitě vlastní akciová společnost Ada Invest, kde předsedou představenstva je právě Kopfstein, dalšími osobami v orgánech společnosti jsou Petr a Vojtěch Kopfsteinovi. Na dotaz, zda figuruje ve společnosti, která zde vlastní pozemky, bývalý náměstek Kopfstein reagoval: "No, neříkejte. Asi je to možné. Nebudu se k tomu po telefonu vyjadřovat. Pošlete mi to mailem." Dodal, že je mimo město a že s sebou nemá techniku, z níž by mohl poslat odpověď. Na avízovanou SMS zprávu, pak odpověděl. "Ano, pozemky tam vlastníme už 14 let, ale tuto komunikaci k ničemu nepotřebujeme," uvedl. "Proč se mě na to ptáte? To není pravda. A s vámi já se rozhodně bavit nebudu," uvedl Zamrzla, který ale potvrdil, že mu v daném území patří jeden z pozemků. Trubač zase sdělil, že tam žádnou komunikaci nechce. "Byl bych nerad, aby se na mě pohlíželo, že z toho mám prospěch. Já tam totiž bydlím a ta parcela sousedí s tou, na níž mám postavený rodinný dům. Ano, je pravda, že na ni chci stavět. Co vím, tak na to mám už vydané stavební povolení," svěřil se Trubač.

Že nově zjištěné informace jsou velmi zásadní, si uvědomuje také další opoziční zastupitel Jindřich Čermák (Piráti). "Nejnovější kauza jen zapadá do schématu předchozích problematických prodejů, které nám Karlovaráci servírují od svého vstupu do vedení města. Jejich hlavní motivací byl vždy prospěch stranických kolegů než prospěch města jako celku, a to v rámci klasického hesla "privatizace zisku a socializace ztrát". Pokud někteří politici zapomínají, které pozemky vlastní, je na místě se ptát, co všechno se jim z hlavy vytratilo a vytratí pro svůj prospěch," konstatoval Čermák.

Směna soukromých pozemků za městskou vilu ještě nebyla právně dokončena, protože stále chybí vklad do katastru nemovitostí. Navíc město doposud neuhradilo společnosti Milenium 3000 rozdíl, tedy částku, která činí milion korun. Na transakci bylo už před několika týdny podáno trestní oznámení, které bude nyní zřejmě na základě nově zjištěných skutečností doplněno. Lidé, kteří se pohybují v branži, ale upozorňují, že pokud směnu vyšetřuje policie, ke vkladu stejně nemůže dojít, a pokud ano, tak jen s plombou. Jak tento právní problém vnímá magistrát, se redakci ještě nepodařilo zjistit.