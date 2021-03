Mám astma, jdu jen vynést koš, dva metry kolem sebe nikoho nemám, čerstvý vzduch do plic je mnohem lepší anebo jděte do prd…To byly 4. března odpovědi lidí ze Sokolova na otázku, proč nemají nasazenou roušku na ústech a nose.

Stav byl podle policie nejhorší ještě pár dní poté, co vláda uzavřela kvůli katastrofální epidemiologické situaci okresy Cheb, Sokolov a Trutnov. Začala proto s intenzivními kontrolami, takže dnes jsou bez roušky v ulicích vidět pouze jedinci.

Ze středy na čtvrtek bylo na kontroly opatření nasazeno v kraji 400 policistů. Doplnili je celníci a vojáci. Jen samotní policisté provedli 5,5 tisíce kontrol všech platných krizových opatření vlády a mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví.

"Zjistili jsme 493 porušení těchto nařízení. V řadě případů jsme již zjištěná porušení vyřešili uložením pokuty příkazem na místě nebo jej oznámili správnímu orgánu k projednání. Vjezd či výjezd z okresů byl na území Karlovarského kraje odepřen 17 vozidlům," řekla mluvčí policistů Kateřina Krejčí. Městská policie Sokolov také potvrzuje, že lidé začínají nošení roušek více respektovat. "V pondělí a úterý bylo lidí bez roušek na veřejnosti mnohem více než ve středu. Kontroly zafungovaly. Nejčastějším argumentem lidí, kteří nařízení porušují, je ten, že kolem sebe nikoho nemají a tudíž nikoho neohrožují. Další samostatnou kapitolou jsou pak takzvaní odpírači roušek," říká velitel městské policie Sokolov Radek Neděla.

Zvýšených kontrol si lidé všímají. "Jdou po tom tvrdě. Každou chvíli vidím v ulicích státního či vojenského policistu v uniformě co zastavují u lidí co roušku nemají nebo ji mají jen na bradě. Jezdí zde dokonce i mnoho civilních aut s policisty v civilu. Ti kontrolují také," říká Simon Lorenz z Kraslic. "V Sokolově jsem zažila to samé. Jsou všude," potvrzuje Nikola Reiterová.

Krajská hygienická stanice vykazuje v kraji pokles nakažených. "V osmém kalendářním týdnu došlo ve všech třech okresech v Karlovarském kraji k mírnému poklesu počtu potvrzených případů onemocnění covid-19," řekla mluvčí krajských hygieniků Michaela Zajíčková. Podle statistiky v okrese Sokolov klesl počet z 1272 lidí v sedmém týdnu na 1128 v tom následujícím. V okrese Cheb byl pokles ještě vyšší, z 1127 lidí na 732. Na Karlovarsku ve stejném období hygiena zaznamenala pokles z 1397 na 1217 případů nákazy.