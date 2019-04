Na Starém náměstí se bude moci po letech dát parkovat

Sokolov – Nekonečné debaty. Dva tábory, odpůrců a příznivců parkování na této ploše. Řada zkrachovalých obchodníků na této adrese. Měření šířky náměstí a zahrádek u restaurací. To vše se v minulosti dělo ohledně debaty o parkování či zprůjezdnění Starého náměstí v Sokolově. Nyní to vypadá, že by se mohlo parkovat alespoň v jeho části.

Staré náměstí ožívá hlavně při Dni horníků a Dni národnostních menšin | Foto: Deník / Roman Cichocki

Půjde o jakousi smyčku vjezdu, zaparkování a poté výjezdu z náměstí v jeho krajní části, která je blíže klášteru sv. Antonína Paduánského, ne u kostela. „Mělo by se jednat o 11 až 12 parkovacích míst,“ upřesnila vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčková. Mnozí podnikatelé a lidé totiž začali této části města před lety přezdívat Mrtvá zóna či rovnou Mrtvé náměstí. Několik větších či menších firem zde ukončilo činnost. Nechodili zákazníci. Ti, co zůstávají, chtějí po radnici, aby náměstí oživila. Někteří navrhovali jeho zprůjezdnění a vytvoření parkovacích míst přímo v jeho středu. Jiní naopak tvrdí, že právě to by odradilo lidi, kteří se sem jdou projít s dětmi a tráví zde volný čas. Město zde proto začalo pořádat Sokolovské kulturní léto. Stěhuje sem knihovnu ze zámku. Jediné podnikání, které tu zůstává dlouhodobě, jsou restaurace, cukrárna či trafika. Zmizela vietnamská občerstvení, italská káva, turecký kebab, čínské bistro, kniha, drogerie, čajovna, prodejna mobilů nebo hudebnin či zverimex. Zákazníci jen nevěřícně kroutí hlavami a nahlížejí do prázdných výloh. „Zpočátku jsme si myslel, že se třeba jen maluje či rekonstruuje. Ale bohužel bylo zavřeno,“ vzpomíná Josef Vajner. Časově omezená parkovací místa zajistilo město kolem dokola Starého náměstí. Lidé je využívali sporadicky a k nákupům si raději zajeli do obchodního centra Michal. Je to dnešní trend. Mají při ruce vše a pohodlně zaparkují přímo u provozovny.

Autor: Roman Cichocki