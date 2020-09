Koronavirová pandemie se šíří, ale systém, jak se nechat otestovat, se zdokonaluje. Alespoň v Karlovarském kraji. Veškeré instituce, které se na testování podílejí, jsou on-line propojeny. Pokud je člověk vytipován v rámci trasování, nemusí ani sám nikam telefonovat, hygienici i pracovníci odběrového místa se mu ozvou sami.

Opačný případ je ten, pokud se člověk necítí dobře, a přitom si není jistý, že přišel do kontaktu s nakaženým. Pak by měl sám nejdříve zavolat svému praktickému lékaři. Ne vždy je to ale tak jednoduché. Řada těch, co se ocitli v karanténě, přišla například do kontaktu s někým mimo své bydliště. Pak se situace může zkomplikovat. Přesně to se stalo i karlovarskému vysokoškolákovi Markovi. „Byl jsem na turnaji, zápasy se hrály v sobotu a v neděli. Následující čtvrtek nás kontaktoval trenér, že někdo z protihráčů má covid. Vyzval nás, abychom mu předali telefonní čísla, která dá hygienikům, a že máme počkat, až se hygiena ozve. Volali hned ve čtvrtek a vysvětlili mi, co bude následovat. Řekli mi, že jsem zapsaný do systému a že si mám dojít do odběrového stanu na testy a nemusím se objednávat, že tam o mně budou vědět,“ vypráví student. Jenže v odběrovém stanu o něm nevěděli. „Nevím, proč se tak stalo. Hygienik byl z Prahy, protože tam je registrován náš tým. Volal jsem tedy na hygienu do Prahy, že jsou s testováním problémy. Když jsem asi za hodinu přišel znovu na odběry, už jsem na seznamu byl. Byly to nervy, člověk už je vyplašený, a ještě takovéto komplikace. Testy mi dělali ráno a odpoledne jsem už věděl výsledky, byly negativní. Pak jsem musel být ještě týden v karanténě, kterou jsem končil druhým testováním. To už mi zařizoval obvodní lékař,“ dodává.

Podle ředitelky Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje (KHS) Lenky Petrákové se může stát, že někdo v systému vypadne. „Je možné, že člověk by měl být na seznamu trasovaných a že se mu nikdo například neozve. Taková chyba může nastat. Pak by měl kontaktovat svého lékaře,“ vysvětluje ředitelka krajské hygieny.

Právě trasováním epidemiologové získávají nyní nejcennější informace.

„Člověk nakažený covidem-19 nám dá seznam lidí, se kterými a kdy přišel do kontaktu. Zvážíme rizikové, které jednotlivě všechny obvoláme. Zvládáme to ještě ten den, nejpozději do maximálně 24 hodin. Naši zaměstnanci všechny tyto lidi vyzpovídají, kdy naposledy přišli s nakaženým do kontaktu, a podle toho se postupuje dál,“ vysvětluje Petráková.

Zaměstnanci KHS pak získané informace předají on--line do odběrových míst. „Pracovníci těchto míst pak sami kontaktují indikovanéa naplánují jim přesný čas, kdy mají přijít na testy. Pro tyto občany jsou k dispozici dvě místa – v Karlových Varech a Chebu,“ uvádí s tím, že samoplátci mohou využívat služby soukromého pracoviště NZZ Garant-Service group v Karlových Varech.

Jiná situace nastává, pokud člověk nebyl vytrasován, ale má koronavirové příznaky a chce se nechat testovat. „Musí volat svého praktického lékaře. Ten zhodnotí jeho stav a případně ho předá na testování,“ dodává Petráková.

Lékař si pozve pacienta na daný termín a vyšetří ho. Pokud uzná, že by měl být člověk testován, vyplní on--line žádanku a elektronicky ji odesílá do systému. Na základě toho odběrové místo obdrží podnět k testování.