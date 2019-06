Na Třech křížích se v sobotu uskuteční Tři kříže Fest.

Ilustrační foto | Foto: Miloš Šálek

Kapela SHOE CUT i letos nachystala velkou porci multižánrové kultury. Vše je organizováno s ideou DO IT YOURSELF, neziskové a nekomerční. Je to projekt od muzikantů pro muzikanty, aby se všichni mohli společně radovat na jednom z nejhezčích míst v Karlových Varech.