„Podmínka působení Západočeské univerzity, ale i jiných univerzit v Karlovarském kraji je zajištění stabilního financování. To by se nemělo dotýkat rozpočtů univerzit. Prostředky na financování vysokoškolských studijních programů ve strukturálně postiženém Karlovarském kraji by měly jít ideálně z ministerstva školství,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek. „Byl bych rád, abychom došli k řešení v řádu měsíců,“ dodal. Podle hejtmana je vysokoškolské vzdělávání nezbytné pro transformaci regionu, jehož pilířem musí být vedle lázeňství a cestovního ruchu také nový směr v oblasti průmyslu.

Jako prioritu představil hejtman Petr Kulhánek toto téma také zvolenému prezidentovi Petru Pavlovi při jeho nedávné návštěvě Karlovarského kraje. Ten už o něm diskutoval s premiérem Petrem Fialou a mělo by být i předmětem jednání vlády.

Stanice na emise ve Varech stále scházejí. Město slibuje, že ještě letos budou

„Vytvořili jsme model konsorciálního financování, kdy by ministerstvo školství vytvořilo samostatnou položku v rozpočtu nad rámec objemu základního příspěvku pro vysoké školy, z níž by se čerpaly prostředky na programy, které budou mít potvrzenou podporu Karlovarského kraje a budou pro tento kraj akreditovány,“ řekl rektor Miroslav Holeček, který více než dva roky intenzivně spolupracuje s Karlovarským krajem a fakultami ZČU na rozvoji vysokoškolské výuky v tamním regionu.

„Zajištění financování je teď nejdůležitější krok, pro který chceme společně získat podporu ve vládě a na ministerstvu. Věřím, že i zvolený prezident Petr Pavel náš záměr podpoří. Zároveň chci v této oblasti spolupracovat i s emeritním rektorem Miroslavem Holečkem, což jednoznačně přispěje k zajištění kontinuity těchto aktivit,“ sdělil nastupující rektor Miroslav Lávička.