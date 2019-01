Karlovy Vary – Odevzdat svůj hlas přicházeli Rusové žijící v regionu, i lázeňští hosté

Ilustrační foto | Foto: čtk

Už od rána přicházeli včera v Karlových Varech k ruskému konzulátu lidé, aby odevzdali svůj hlas pro některého z pěti kandidátů na prezidenta Ruska. Tuto šanci mohli využít nejen Rusové, kteří v regionu trvale či přechodně žijí, ale i lázeňští hosté. Před konzulátem se vytvořila až třicetimetrová fronta a krátce před polednem už volilo přes 400 lidí.

Jen v Karlovarském kraji žije kolem 4500 Rusů, volit do Karlových Varů ale přijeli lidi i z Ústeckého a Plzeňského kraje. „Při loňských parlamentních volbách přišlo na konzulát odevzdat hlas kolem pěti stovek lidí. Tohle číslo bude určitě překonáno, zájem i tak však předčil očekávání,“ uvedl Alexandr Budajev z ruského konzulátu.

Přestože bylo na konzulátu poměrně rušno, organizace voleb tam byla velmi dobře zajištěna, takže čekání na možnost vhodit lístek do urny nebylo příliš dlouhé. Tři z pěti prezidentských kandidátů, a to Michail Prochorov, Vladimir Žirinovskij a Gennadij Zjuganov, měli ve volební místnosti své pozorovatele, kteří sledovali, jestli vše probíhá tak, jak má.

Po skončení voleb každý z pozorovatelů dostal i oficiální protokol o výsledcích. „Prozatím nemám žádné výhrady,“ řekl odpoledne Sergej Komkov, který byl zástupcem Zjuganova.

Volit ruského prezidenta přijela do Karlových Varů například skupina přátel z Ústeckého kraje. Svezli se společně autem, ale prý by jeli i vlakem, kdyby to bylo třeba. Z Chebu přijela devatenáctiletá studentka Alexandra Kadočniková, která v regionu žije tři roky a učí se vyrábět hudební nástroje. Z konzulátu si odnesla kytici, protože to byly její první volby v životě. „Je to důležitý den a o tom, zda pojedu volit, jsem příliš dlouho neuvažovala. Přijela jsem s rodiči,“ uvedla.

Zajistit volby není pro personál ruského konzulátu v Karlových Varech nijak složitá věc, podotkl Budajev. Není to poprvé, co se tady volby konají, a za jakousi zkoušku na letošní prezidentské volby lze považovat i loňské parlamentní. „Nebylo třeba více personálu, dost práce ovšem dala, a ještě nám dá, administrativa a veškeré papírování s volbami spojené. Konečné výsledky voleb na konzulátu po sečtení všech hlasů pak odfaxujeme do Moskvy,“ dodal Budajev.