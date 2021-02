Deník na návštěvěZdroj: Deník

„Lidí, kteří si u nás na kopcích staví nové rodinné domy nebo trvale žijí na svých chatách, přibývá. Lidé se sem stěhují, protože chtějí mít klid a přírodu kolem sebe. Nakonec by ale přesto každý chtěl asfaltovou silnici až k domu. A to jsou velké náklady, na které opravdu město nemá peníze,“ říká starostka Nejdku Ludmila Vocelková.

MILIONY NA KOMUNIKACE

Nejdek a jeho devět místních částí se rozkládají na podobné rozloze jako krajské město, hustota jeho zalidnění je pochopitelně ale mnohem menší. „Lidé bydlí hodně v horských oblastech, kde se pochopitelně komunikace více poškozují. Naše síť silnic má v podstatě hvězdicovitý charakter. Všechny cesty musíme nejen udržovat, ale i opravovat. A to stojí nemalé peníze. O údržbu se nám stará společnost AVE,“ pokračuje starostka.

Nejdek, který ročně hospodaří s částkou 146 milionů korun, vydá každý rok na opravy komunikací 5 milionů. Město se snaží za tyto peníze podniknout nejen menší opravy, ale i ty zásadnější. „Letos bychom se chtěli pustit do opravy Limnické ulice přímo v Nejdku. Donedávna patřila Lesům České republiky a město léta usilovalo o převod do svého majetku, aby ji mohlo udržovat. Je hodně poškozená, na což si lidé stěžují. V jakém rozsahu to bude a kolik to bude stát, zatím nevíme,“ konstatuje starostka.

KVALITNÍ SILNICE CHYBĚJÍ

Jenomže lidé nebydlí jen v Nejdku, ale i v přilehlých částech, kde mnohdy kvalitní silnice ještě není. „Jde mimo jiné o Vysokou Štolu a Nový Fojtov, kde jsou jen velmi úzké lesní cesty, které není možné ani rozšířit. I tam má několik našich občanů trvalý pobyt a i oni by si zasloužili lepší komunikace. Z rozpočtu nejsme ale schopni takové investice zaplatit. Snažíme se tyto akce dělat postupně. I letos budeme v opravách pokračovat,“ říká Vocelková. Nejdek stále navíc splácí kvůli zlepšení vodohospodářské infrastruktury úvěr 80 milionů korun.