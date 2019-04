„Na opravy výtluků máme vyčleněny zhruba dva miliony korun. Máme vcelku dobře zmapováno město a stanoven harmonogram oprav,“ uvedl náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík.

Vedle výtluků už ale začaly i kompletní rekonstrukce, které s sebou samozřejmě přinesou někde částečné a někde úplné uzavírky celých ulic. Tou první je úplná uzavírka Ondříčkovy ulice. „Jedná se o úsek od křižovatky Kvapilova – Ondříčkova až pod obchodní akademii. Zde budou v délce necelých tří set metrů vyměněny všechny konstrukční vrstvy ulice,“ uvedla mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá s tím, že termín dokončení je stanoven na 20. června.

Další tři akce, které se rozběhnou v následujících dnech a týdnech, vyjdou radnici na zhruba tři miliony korun. Jedná se o opravu Moskevské ulice, kde dojde k odfrézování stávajícího asfaltu a položení nového. Zde se jedná o úsek od křižovatky Dr. Engla až po začátek ulice Krále Jiřího, který se bude realizovat v dubnu.

„Na květen je plánována oprava Husovy ulice a během prázdnin dojde k opravě ulic Čechova – Kollárova v úseku od ulice Viktora Huga po kruhový objezd u Základní školy J. A. Komenského. Zde se vedení města rozhodlo pro realizaci až o letních prázdninách, neboť komunikace leží u školy,“ dodala Helena Kyselá.

S dopravním omezením se v těchto dnech i následujících měsících musejí smířit i řidiči jedoucí ke karlovarskému hornímu nádraží nebo do Sedlece, kde začala stavba nového chodníku.

„Omezení provozu se ale netýká jenom řidičů, ale i chodců. Nejnovější je celková uzávěra lávky do Bohatic v Táborské ulici, kde dochází k odstranění havarijního stavu schodiště. To potrvá až do poloviny června,“ dodala mluvčí.