„Věřím, že nadační fond je něco, na co by byl tatínek hrdý. Přesně takto by si představoval ideální cestu pomoci druhým,“ představuje fond Barbora Štěpánková, dcera Františka Štěpánka a členka správní rady fondu. Nadace působí na Sokolovsku a v Karlovarském kraji, kde František Štěpánek žil, dával práci tisícům lidí a přes svůj podnikatelský úspěch měl vždy silné sociální cítění. Fond navazuje na osobní filantropické činy pana Štěpánka.

„Tatínek nás naučil strašně moc. Jednou z těch věcí je i to, že si máme všímat lidí okolo sebe, a pokud někdo potřebuje, máme tu pro něj být. Jeho dobrosrdečnost ovlivnila život mnoha lidem. Chceme v jeho odkazu pokračovat. Naše myšlenky a vzpomínky na něj se snažíme přetvořit v konkrétní činy. Proto jsme nesmírně rádi, že můžeme představit Nadační fond Františka Štěpánka, kde se budou tvořit příběhy lidí, ke kterým nebyl osud vždy příznivý,“ dodává Štěpánková.

I když fond funguje teprve krátce, má za sebou už první nadační příspěvek. Směřoval na pomoc osmileté Nelince, která má dětskou mozkovou obrnu, spasticitu dolních končetin a další onemocnění, jež souvisejí s její diagnózou. Fond ji dopomohl k pobytu v rehabilitačním centru Hájek. Kdokoliv by měl zájem Nelince pomoci může využít odkaz: www.donio.cz/nelinkapomoc