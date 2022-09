"Tonička trpí těžkou hypotrofií oboustranným šedým zákalem, navíc má dětskou mozkovou obrnu. Chtěli jsme ji zkrátka pomoci a dělali jsme to úplně poprvé. Chtěli jsme, aby Ples naděje byl důstojný, a proto jsme si vybrali Ambassador. Kvůli tomu, že jsme neměli s takovou akcí zkušeností a chtěli jsme, aby se povedla, jsme ani po nocích nespali. Náš kolega Honza, vášnivý včelař, to bral opravdu osobně. Bál se, že se vybere málo, a tak dokonce dal na Toničku deset tisíc korun ze svého. Do tomboly daroval navíc welness pobyt v hodnotě 8 tisíc korun a také několik kilogramů svého medu. Bohužel se ale plesu nedožil, zemřel týden před tím. Všechny nás to velmi zasáhlo, bylo to nečekané," vypráví zakladatelka sdružení Drahomíra Opletalová.

Jezdecký klub a s ním i kandidátka do Senátu dostaly výpověď. Audit mluví pro ně

Smutná okolnost měla samozřejmě vliv i na následující charitativní ples. "Vzdali jsme tam Honzovi hold. Všichni přítomní vstali a tleskali mu. I když už nebyl v tu dobu mezi námi, zůstává nadále v našich srdcích. Jeho i práce mých kolegů si nesmírně vážím," pokračuje zakladatelka sdružení.

"Na ples přišla spousta lidí, na nichž bylo vidět, že chtějí pomoci. Účastnili se ho i rodiče malé Toničky. Výtěžek tomboly jsme jim předali, byli z toho velmi dojati. Dvou hlavních cen z tomboly se jejich výherci navíc ve prospěch Toničky zřekli," dodává.

Tonička se narodila v 37. týdnu jako dvojče Marušky. "Od začátku bylo zřejmé, že její život nebude snadný. Odmítli jsme se smířit s její diagnózou i s nastalou situací a nastoupili na dlouhou, náročnou cestu, která by mohla dát Toničce šanci prožít důstojný život. Pravidelně několikrát do roka absolvujeme terapeutické cvičení na odborných lékařských pracovištích. Naše Tonička se účastnila také dvoutýdenního neurorehabilitačního pobytu v Liberci. Velkou nadějí pro nás bylo, když byla označená jako vhodný kandidát pro terapii kmenovými buňkami v Bratislavě, kde jsme už dvakrát byli. Jsme opravdu rádi za každý příspěvek, který nám umožní pokračovat v léčbě naší dcerky," vyprávějí rodiče malé Toničky Lenka a Tomáš.