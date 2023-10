Smyslem akce podle vedení Lázeňských lesů je, aby lidé vyrazili do přírody pěšky. Kapacita parkovišť nestačila.

Vypadá to, že se v Karlových Varech schyluje k další tradiční akci. Tou by mělo být zakončení léta a sezóny, a to v prostorách Svatého Linharta, kde sídlí městská společnost Lázeňské lesy a parky (LLP). Akce v tomto duchu se tam pořádala tuto sobotu už poněkolikáté, tentokrát dostala název Buřty v lese.

Krásné počasí vylákalo do lázeňských lesů stovky lidí. Někdo přišel pěšky, někdo využil speciální spoj městské hromadné dopravy, mnoho Karlovaráků přijelo na Linhart svými auty. Kapacita parkovišť ale nestačila, lidé tak parkovali i na hlavní silnici pod lesem.

Smyslem akce podle ředitele LLP Stanislava Dvořáka ovšem je, aby Karlovaráci vyrazili do přírody po svých a ne auty. „Svatý Linhart je pro to ideálním místem. Lidé se sem snadno dostanou pěšky z města, cesta trvá jen půlhodiny,“ uvedl ředitel Dvořák. „Mohou to spojit i s výletem na Dianu, z ní na Linhart vede příjemná stezka lesem,“ doplnil ho radní Petr Bursík, který má LLP ve své gesci a akce se také účastnil. „Kapacity parkovišť u Linharta nejsou pro takové množství stavěna, vejde se sem jen 250 vozidel. Lidé ale také mohou využít speciální autobusové spoje, které každou půlhodinu odjíždějí z Městské tržnice,“ upřesnil ředitel Dvořák.

Ten odhadl sobotní návštěvnost kolem 1500 lidí. Takový počet očekával. „Je to asi rekord těchto podzimních akcí na Linhartu,“ dodal radní Bursík.

Na Buřtech v lese se prezentovaly městské společnosti a další organizace, které jsou s městem propojeny. Zájemci si mohli vyzkoušet práci řidiče autobusu v přistavěném simulátoru dopravního podniku nebo se projet autovláčkem od Linhartu směrem k Dianě. Další si mohli vyšlápnout novou plošinu LLP, která lidi vyvezla. Na Linhartu ani tentokrát nechybělo oblíbené krmení lesní zvěře v oboře, KV Arena pro děti uspořádala soutěže a reprezentanti místních extraligových klubů představili své dovednosti. Na Buřty v lese dorazilo i devět členů spolku Agility klubu Karlovy Vary se svými psy. „Lidem jsme představili agility, hoppers i noswork, kdy psi rozpoznávají vůně, v našem případě to byla skořice a pomeranč,“ uzavřela Hedvika Dvořáková ze spolku. Dodala, že ukázek se účastnili i dva pejsci z útulku.