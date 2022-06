Užívali si ji skutečně všichni - od nejmenších dětí, až po puberťáky, kteří se nezdráhali zapojit do kolektivních sportů, nestyděli se ani vystoupit na pódium a spontánně zpívat. Spokojeni byli také rodiče i učitelé, kteří neplánovaně dokonce hromadně zazpívali s podtextem karaoke skladbu Karla Gotta - Být stále mlád.

Jak vysvětlila ředitelka školy Zdeňka Vašíčková, oslavy začaly vlastně už dopoledne, kdy děti místo vyučování měly takzvaný projektový den. Hlavní program začal po obědě, kdy se sportovní hřiště a jeho prostranství proměnilo v jeden velký zábavně - sportovní areál i s pódiem. Byly tam připraveny soutěže, hry i různé stánky. "Je to naše první akce takového rozsahu. Chtěli jsme ji uspořádat už hodně dlouho, abychom po covidové době i napětí kvůli válce na Ukrajině uvolnili trochu atmosféru. Myslím, že se nám to podařilo. Jsem velmi spokojená, kolik lidí přišlo a že si to všichni užíváme," komentovala slavnosti ředitelka Vašíčková.

Na akci se podíleli nejen učitelé, ale i rodiče, jejichž sdružení prošlo reorganizací a středeční slavnost je jejich prvním velkým výsledkem. "Rodiče nám hodně pomohli. Máme tu stánky nejen tvořivé, kde se maluje na obličej či vyrábí vlastnoruční razítka, ale i stánky s občerstvením, do nichž jídlo připravily naše maminky," doplnila Vašíčková.

Slavnosti byly také rozloučením žáků devátých tříd a zároveň na nich byli pasováni budoucí prvňáčci. A kdo chtěl, ten se mohl přiučit i něco z umění taneční skupiny One Crew, která se stala druhými vicemistry České republiky ve streat dance.