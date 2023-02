K rapidnímu nárůstu cen za pronájem došlo od 1. ledna na karlovarských hřbitovech. Nově navýšená cena ale nakonec bude možná snížena. Vyplývá to z informací, které má Deník k dispozici. Nikdo z oficiálních míst se ale k radikální změně nechtěl vyjádřit do doby, než bude rada města sazebník znovu řešit v úterý 28. února.

"V lednu jsme se dozvěděli, že za okénko v kolumbáriu máme zaplatit na deset let 6,5 tisíce korun. Je to téměř dvojnásobek toho, co jsme platili nyní. Rovnou jsme se dotazovali, na kolik nás přijde nově urnový pomníček. Z odpovědi jsme byli opravdu nemile překvapeni, protože jsme se dozvěděli, že to je 9,5 tisíce korun," postěžovala si redakci jedna z žen, jejíž rodina má na Růžovém Vrchu pochováno hned několik příbuzných. "Na takovou částku jsme v tu chvíli neměli. Zaplatili jsme tedy zatím nájem pro kolumbárium na jeden rok, což bylo 1050 korun, což na rok vychází pochopitelně více, než kdybychom zaplatili celý nájem rovnou na deset let," pokračovala žena.

Mluvčí radnice Jan Kopál pouze sdělil, že nový ceník hřbitovních služeb bude rada města projednávat v úterý 28. února. Jak redakce následně zjistila, radní nebudou projednávat původní ceník s navýšenými sazbami, který platí od 1. ledna, ale už upravený, v němž je návrh na snížení nájmu. Podle informací Deníku tento materiál vedení města obdrželo právě kvůli nesouhlasu veřejnosti, která kritizovala radikální zdražení.

"Na otázku ohledně nových cen na hřbitovech budu odpovídat až po jednání rady," reagoval Stanislav Dvořák, ředitel Lázeňských lesů, pod něž spadá Správa hřbitovů nově od 1. února. "Ano, půjde o úpravu ceníku. Více vám řeknu po jednání rady," poznamenal radní Petr Bursík, který má hřbitovy ve své gesci.

Pro nájemce prostor na karlovarských hřbitovech je toto ovšem zcela nová informace. "Tak to jsem překvapená. Nikdo nám neřekl, že se ceny budou ještě řešit, my to brali jako hotovou věc, a proto jsme zaplatili nájem na jeden rok. A když radní sazebník sníží, bude nám město kompenzovat rozdíl v ceně, kterou jsme už zaplatili?" ptá se žena.