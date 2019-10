„Důvod je prostý. Rekonstrukce, kterou hradíme z rozpočtu města, dosahuje částky několika set tisíc korun a my potřebujeme alespoň část těchto peněz, abychom mohli rekonstruovat dále,“ uvedl starosta města Jan Bureš.

V současné době se zvýšené nájemné dotkne pouze sedmatřiceti bytových jednotek, které byly zrekonstruované. Nájemníci tak nově zaplatí místo současných padesáti šedesát korun za metr čtvereční. „Lidé se ale nemusejí bát nějakého plošného zvyšování cen nájemného. To se dotkne opravdu vždy pouze jednotek bytů, protože ročně opravujeme čtyři až pět bytů,“ pokračuje starosta. V praxi bude vedení města pokračovat tak, že uvolněný byt nejprve prohlédne a navrhne, zda je nutná rekonstrukce. Pokud ano, vypíše se výběrové řízení na dodavatele, který následně byt opraví.

„Vždy rekonstruujeme koupelnu a toaletu, dále podlahy, dveře a zárubně. Kuchyňskou linku si ale noví nájemníci musí zajistit sami,“ říká Jan Bureš s tím, že s novými nájemníky není ani rekonstrukce konzultována. „My v podstatě nevíme, kdo se do bytu bude stěhovat. Opravíme ho, převedeme do fondu s vyšším nájemným a poté nabídneme zájemcům,“ doplňuje starosta. Připomíná, že již mnoho let platí v Ostrově nabídka radnice pro nájemníky, kteří chtějí městský byt zrekonstruovat na vlastní náklady. „Těmto lidem snižujeme nájemné, neboť jim započítáváme provedenou rekonstrukci, což je pro obě strany výhodné,“ dodal Jan Bureš.

Zvýšení nájemnéhov opravených bytech vadí opozici. Za jejího působení na radnici se prý byty také opravovaly, ale nájemné se nezvyšovalo. „Myslím si, že to není dobré. Začnou se dělat rozdíly mezi lidmi a to nedělá dobrotu. Nájemné by mělo být stejné,“ uvedla zastupitelka města Pavlína Lišková.