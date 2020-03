„Jen na hypotékách zaplatíme třicet tisíc měsíčně, dalších skoro dvacet tisíc nás stojí povinné fondy opravi energetické náklady. To vše musíme zaplatit,“ svěřuje se.

Apartmány na krátkodobé pobyty bývaly před koronavirem hodně v kurzu a řada Karlovaráků se této příležitosti chopila.

V současnosti je situace katastrofickáa ani Kateřina nedokáže odhadnout, co bude po pandemii, zda se ke krátkodobým pronájmům vůbec ještě vrátí. Hranice totiž mohou zůstat zavřené až dva roky, což by bylo pro tento druh podnikání, který staví právě na zahraniční klientele, naprosto likvidační.

„Řeším tak, kde sehnat peníze na tuto dobu, když nám příjmy vypadly a náklady zůstávají stejné. Budu muset začít dělat něco, co nás uživí. Na stát se nechci spoléhat. Jsem zvyklá, že se musím o sebe postarat sama. A pak budoucnost, co budeme dělat se třemi apartmány, které by měly zůstat dlouhé měsíce zavřené,“ říká. Přemýšlí, že by je pronajali dlouhodobě. To ovšem není jednoduché, protože sehnat slušného podnájemníka bývá mnohdy velký oříšek.

Kateřina nyní mnoho času tráví tím, že ruší všechny rezervace a vrací zálohy. Až do srpna měla přitom apartmány z 85 procent obsazené. „Kolik času mě stálo rezervace vyřídit a teď to všechno ruším. Ta administrativa u tohoto podnikání je nejhorší,“ dodává Karlovaračka.

Není sama, kdo musí v této těžké době přehodit výhybku a najít si jiný zdroj příjmů. Pracovníci živnostenského úřadu tak jsou nyní zavaleni žádostmi o pozastavení živnosti.

„Nejhorší je to u pohostinství. Podnikatelé ale nemusí chodit na úřad osobně. Vyplněný formulář lze poslat poštou či prostřednictvím e-mailu i bez elektronického podpisu,“ informuje mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.