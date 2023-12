Ačkoliv většina Čechů se snaží pořídit vánoční dárky pohodlně doma přes e-shopy, stejně jsou drobnosti, jídlo a spousta dalších nutností, které musí nakoupit zkrátka klasicky v běžných obchodech. A tak docházelo na předposlední adventní, tedy stříbrnou, která tentokrát připadla na 17. prosince, k menším dopravním zácpám v karlovarských Dvorech.

Nákupní horečka je tady. Podívejte se, jak to vypadalo v neděli před Tesco | Video: Kopecká Jana

Zatímco nákupní Centrum Varyáda nezaznamenalo krátce po poledni žádné komplikace, bylo tam na parkovišti mnoho volných míst, příjezd sem i odjezd odtud byl plynulý, horší to bylo před Fontánou, kde se nachází Tesco. Obě nákupní centra na rozdíl od Globusu totiž disponují bohatou obchodní zónou. Nejenže měli řidiči problém najít vůbec před Fontánou volné místo na parkovišti, ale ucpával se také příjezd. Situaci tam hlídali také policisté.

Pravé nákupní šílenství vyvrcholí zřejmě až den před Štědrým dnem, a to v sobotu 23. prosince. Obě nákupní centra budou mít navíc otevřeno ještě na Štědrý den, a to od 9 do 12 hodin. Tesco, kde se dají pořídit potraviny, v tento den zavírá už ale o čtvrt hodiny dříve. Na Silvestra zavírá Varyáda v 16 hodin, Fontána o dvě hodiny později.

Zdroj: Kopecká Jana