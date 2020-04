Policisté spolu s hasiči evakuovali ve středu krátce před sedmnáctou hodinou 40 osob z 12 domův Toužimi.

Nález munice v Toužimi. | Foto: PČR

Důvodem byl nález munice při výkopových pracích. Policejní hlídka z obvodního oddělení Toužim zajistila místo nálezu a operační důstojník povolal policejního pyrotechnika z expozitury Teplice. „Ten po příjezdu potvrdil, že se jedná o cvičnou pumu s označením CP 100-70 SÉPIE ze 70. let, která vážila kolem 70 kilogramů,“ informovala mluvčí policie Kateřina Krejčí. Pyrotechnik předmět zajistit a odvezl k likvidaci, lidé se poté mohli vrátit do svých domovů. Nálezy podezřelých předmětů připomínajících munici bývají podle slov mluvčí časté. Mohou být i funkční, proto by lidé měli být velmi opatrní. „S nalezeným předmětem nebo podezřelou municí nikdy nemanipulujte. Nález označte a oznamte policii. Zajistěte nález tak, aby k němu nebyl možný přístup dalších osob. Vyčkejte příjezdu policie a dalších odborníků,“ radí policejní mluvčí.