Škrcením pod krkem, výhrůžkami a invektivami politika Petra Bursíka (ODS, SPOLU) vůči dopravnímu inženýrovi a karlovarskému aktivistovi Otu Řezankovi skončily poklidné středeční volební mítinky hnutí Srdcem pro Vary, senátora Jana Horníka a Pirátů na Zlatém kříži, tedy v centru obchodní zóny Karlových Varů. Tvrdí to Ota Řezanka, Petr Bursík však incident popisuje jinak. Případ už řeší policie. Hlavním důkazem má být pořízený kamerový záznam celé šarvátky.

"Po skončení mítinků jsem si šel popovídat se senátorem Janem Horníkem. Rozešli jsme se přímo na Zlatém kříži, když ke mně přistoupil Petr Bursík. Chytil mě pod krkem a vyhrožoval mi, že mi dá přes držku. A to i mé rodině za to, jak se o něm a jeho rodině vyjadřuji na sociálních sítích. Nebylo to příjemné, zavánělo to velkým konfliktem. Já jsem měl ruce u těla a snažil jsem se jeho řev a agresi uklidnit. Nezdálo se mi, že je Petr Bursík úplně v pohodě. Pak se podařilo konflikt uklidnit, ale rozhodl jsem se se, že podám trestní oznámení na policii za napadení," uvedl Ota Řezanka, mimo jiné známý jako kritik současného průtahu Karlových Varů, který prosadilo vedení města za bývalého náměstka Petra Keřky (ODS).

Podívejte se: V Tašovicích na Karlovarsku už troubí jeleni

Náměstek Bursík až na třetí urgentní esemesku Deníku odpověděl, že o žádném napadání ve středu v 19.16 hodin nic neví. "Jaká potyčka s panem Řezankou? O žádné nevím…," tvrdil v první sms zaslané Deníku Petr Bursík. Následně ale potvrdil, že s Řezankou měl konflikt. Odmítl ale, že by na něho zaútočil fyzicky. "Napadl jsem ho pouze slovně. Přidává komentáře na mé sociální sítě, které uráží mou práci, mě i mou rodinu. To, že se naváží i do mé ženy, už je za hranicí," vysvětloval své jednání náměstek Bursík.

Řezanka totiž na Bursíkův facebookový profil napsal, že je náměstek obviněný z organizovaného zločinu. "Napsal jsem tam také, že je napojen na rodinu Tomáše Hybnera. Manželky obou politiků jsou totiž sestřenice," vysvětlil Řezanka. Zatímco Hybner je jednou z postav korupční kauzy ROP Severozápad, Bursík je stíhán s jinou korupční kauzou, která se týká agentury CzechTourism.

ON-LINE: Zeman lituje prohry ČSSD. Ve Slaném ODS zahájila povolební vyjednávání

Řezanka napadení oznámil ve čtvrtek večer. Mluvčí policie Jakub Kopřiva v pátek potvrdil, že policie oznámení obdržela. "Ve čtvrtek 22. září jsme krátce po 21. hodině přijali na obvodním oddělení Karlovy Vary - Rybáře oznámení od dvaapadesátiletého muže, který měl mít ve středu v ulicích Karlových Varů spor se šestačtyřicetiletým mužem. Při tomto sporu nemělo dojít k žádnému zranění. Incidentem se usilovně zabýváme," reagoval mluvčí policie.

Celý případ zachytily bezpečnostní kamery, jejichž záznamy má na starosti Městská policie Karlovy Vary. Ta je ale nemůže dát médiím ke zveřejnění. "Videozáznam z této doby máme k dispozici. Viděl jsem ho. To, co na něm je, ale nemůžu komentovat. Záležitost vyšetřuje policie, jde o důkazní materiál, který až do uzavření šetření nemůžeme sdílet ani komentovat," vysvětil velitel strážníků Marcel Vlasák.

I když v té době bylo na Zlatém kříži poměrně rušno, redakce zatím nesehnala žádného svědka, který by celou událost viděl. "Všiml jsem si člověka, který stal stranou v příšeří. Přišel mi povědomý, až když vystoupil ze tmy, poznal jsem Petra Bursíka. Pan Řezanka stál k němu zády, a neviděl ho, přicházel k nám a já udělal úkrok. Myslel jsem si, že chce mluvit se mnou. On dal ale najevo, že chce mluvit s Otou Řezankou. Já jsem se rozloučil a odešel pryč. Nevím tak, co se stalo potom," komentoval záležitost Jan Horník.