Původně avizoval, že Česko se do zahraničí obrátí, až budou nemocnice naplněné z 90 procent. Země v takové situaci podle něj ještě není. V současné době je volných míst asi 15 procent, vyčerpat by se ale mohly za dva až tři týdny, dodal. Česká a německá strana se rozcházejí v informacích tom, kolik lůžek bylo Česku nabídnuto.

"Pan ministr má ode mě žádost, aby česká vláda formálně o tu pomoc požádala, jelikož je to nezbytná podmínka německé strany, aby začaly faktické převozy těchto pacientů," uvedl Černý. Opakovaně o ně požádaly nemocnice v Chebu a Sokolově i Karlovarský kraj.

O tom, že české nemocnice jsou na hraně svých kapacit, ministerstvo informovalo už 5. února. Podle Černého Německo nyní nabízí devět lůžek. "Mohu ukázat korespondenci od německé strany," dodal. V médiích se ale objevují informace od německých přestavitelů, že žádné limity pro počty pacientů nestanovilo. "Nemám pro to vysvětlení," řekl k tomu Černý.

Minulou středu ministr zdravotnictví uvedl, že bude o pomoci uvažovat. "Jde spíš o symbolickou pomoc, protože my v Česku potřebujeme tisíce lůžek, nikoliv desítky či stovky, ale pokud bychom se dostali do situace, že by nám ty desítky pomohly, pak samozřejmě pomoc využijeme," uvedl tehdy.

Spory jsou také o to, kdo přesně má o aktivaci pomoci ze zahraničí požádat. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu před odletem do Krakova novinářům řekl, že to má udělat krajská koordinátorka intenzivní péče. Karlovarský kraj, ale i starostové a signatáři petic zejména z Chebska žádali vládu o otevření hranic do Německa pro sanitky od počátku roku.

V současné době jsou pacienti denně převáženi kvůli volným kapacitám mezi nemocnicemi. Podílejí se na tom i záchranářské vrtulníky. Od začátku fungování dispečinku intenzivní péče bylo převozů zorganizováno už téměř 450. Někdy pacienti putovali i stovky kilometrů, například z Chebu do Brna nebo z Náchoda do Kyjova.

Lékaři z Karlovarského kraje upozorňují na to, že nemocnice v Německu jsou vzdálené jen desítky kilometrů. Podle krajského koordinátora intenzivní péče pro Prahu Tomáše Vymazala je každý převoz riziko, při těch covidových pacientů ale žádný nezemřel.