Z osobních důvodů totiž končí první náměstkyně primátorky, právnička Hana Zemanová (Karlovaráci). Ve funkci ji má nahradit podnikatel Josef Kopfstein.

Náměstkyně Zemanová je nyní na dovolené a mobil má vypnutý. „Oficiálně jsem to od ní ještě neslyšela, protože má dovolenou. Ale doneslo se to ke mně,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). „Je to pravda, odchází z rodinných důvodů,“ potvrdil včera předseda Kaarlovaráků Josef März. „Vše ale záleží na koaličním jednání, které bude v úterý 27. srpna. Koaliční partneři o tom vědí a budou se tím zabývat v pondělí. Předběžně zatím s jejím nástupcem souhlasili,“ dodal. Zastupitel Kopfstein nechce nic předjímat. „Zda kolegyni Zemanovou nahradím, bude ještě věcí jednání,“ poznamenal.

Pro opoziční zastupitele Jindřicha Čermáka (Piráti)i Petra Kulhánka (KOA) to je novinka, ke které se zatím nechtějí vyjadřovat.

Pokud se koalice na obsazení postu 1. náměstka primátorky dohodne, musí ho schválit zastupitelé, kteří se sejdou 3. září.