Lesana z paneláku je druhá knížka sokolovské blogerky Petry Šetele. Tentokrát není určená pro děti, ale pro ženy, mámy a budoucí maminky. Provází je ve čtyřech kapitolách obdobím těhotenství, šestinedělí a kojení.

Petra Šetele (druhá zleva) při křtu své knížky. | Foto: archiv Petry Šetele

„Je to surově podané mateřství,“ charakterizuje svou novou knížku Petra. „Nevyzní vůbec tak, že všechno v tom období je skvělé a úžasné. Ono to tak totiž vůbec není, a už vůbec ne na začátku, v šestinedělí. Lesana ukazuje i tu horší stránku, ale zároveň s tím, že se to dá zvládnout, když do toho dostaneme trochu nadhledu a vtipu. Říká praktické rady, jak zvládnout, aby ženské nebyly vystresované a co nejvíc si toto období ulehčily,“ přibližuje svou publikaci maminka malé Štěpánky. Knížku tentokrát doplnila svými obrázky a připojila i slova odborníků, konkrétně gynekologa, porodní asistentky a laktační poradkyně. „Celé to vzniklo jako projekt Nány. Jednoho dne jsem Štěpánce ušila panenky – těhotnou, kojící, nosící v šátku. Dala jsem jejich fotku na náš blog a moc se líbily,“ připojila s úsměvem.