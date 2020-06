Trojice Romů ho o víkendu napadla s neobyčejnou brutalitou a je štěstí, že útok přežil. Incident místní rozezleně komentují na sociálních sítích a doufají v co nejtvrdší trest pro útočníky. Případ komentují také starostové a přidali se k nim i někteří poslanci.

„Je hrozné, že se to stalo zrovna Petrovi, ale aspoň se tím možná bude někdo zaobírat. Pokud by se to stalo někomu jinému, zase by se to zametlo. Petrovi přeji brzké uzdravení,“ napsal na sociální síti uživatel Shagysaki ShagYsaki.

"Zhruba před třemi lety mě v Kraslicích také napadla skupinka Romů a bezdůvodně mě zmlátili. Vyšumělo to. Policisté mi oznámili, že pachatele nedopadli," vzpomíná na nepříjemné chvíle Jaroslav V. z Kraslic.

Lidé odsuzují brutální útok u minulého týdne a obávají se, že se může opakovat. V incidentu, při kterém dupali muži na hlavu a poté mu sebrali klíče a telefon, vidí loupežné přepadení a pokuso vraždu. Jsou rozezlení nad tím, že ho policie prozatím kvalifikuje jako pouhé výtržnictví a ublížení na zdraví. Lidé požadují co nejpřísnější tresty a také řešení celé situace. Okolní města se nepřizpůsobivých občanů zbavují například tím, že zavádějí bezdoplatkové zóny, kam úřady neposílají jednu z dávek, doplatek na bydlení. Jako první s tím začal Sokolov. Nepřizpůsobivé občany nechtějí ani v sousední Rotavě.

Podle informací Deníku byl jeden útočník z Kraslic, zbylí dva ze Sokolova.

„Jsem velice znepokojen tím, co se u nás v poslední době děje – tím spíše, že se v posledním půlroce jedná už o druhý takový případ. Pokaždé když jsem již v minulosti navrhoval řešení, například formou opatření obecné povahy, které by vymezilo bezdoplatkové zóny, byl jsem odmítán z důvodu, že pro řešení situace v našem městě tímto způsobem nejsou opodstatněné důvody,“ říká starosta Kraslic Roman Kotilínek. Nepřizpůsobivých se snaží zbavit i v Rotavě. Ti pak podle Kotilínka přicházejí právě do Kraslic.

„Poslední týdny se kvůli mým postojům a dle novinářů 'progresivní metodě' řešení pořádku ve městě dostávám docela pod tlak,“ přiznal starosta Rotavy Michal Červenka.

„Problém vidím v místních podnikavcích, kteří skupují nemovitosti a na sociálně slabých lidech vydělávají,“ dodal Kotilínek.