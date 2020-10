Představitelé Sokolova slíbili dva z nich vybrat, a pokud je zastupitelé schválí, uvolní na ně milion korun. Prozatím ale akci odkládají kvůli propadu financí.

„Návrhy byly na příslušných odborech Městského úřadu Sokolov posouzeny podle proveditelnosti projektu, jeho finanční náročnosti a dalších kritérií. Projekt Můj nápad pro Sokolov by měl sloužit k realizaci konkrétního záměru, který bude sloužit občanům města, případně návštěvníkům, a přispěje ke zkvalitnění veřejného prostoru,“ říká mluvčí radnice Vladimír Meluzín.

Vedení města může trpět určitou provozní slepotou a nové, neotřelé nápady občanů by mu mohly pomoci. To je jeden z důvodů, proč Sokolov zapojil své občany do plánování rozpočtu. Pro letošní rok je ale odhadován propad kolem 100 milionů korun.

„Situace je opravdu složitá a příští rok může být ještě horší, vývoj můžeme jen těžko odhadovat. Jakmile se zlepší, potom budeme pokračovat v již rozjetém projektu,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová. Potvrdil to i místostarosta Jan Picka.

Zastupitelka Tereza Zykánová požádala, aby v budoucnu ze zaslaných návrhů vhodných k realizaci vybírali obyvatelé města, a jednalo se tak o klasický participativní rozpočet.