A žije se jim tu dobře i přesto, že mají nejnižší platy v republice, nesídlí tu žádná vysoká škola, zaostává zde i základní školství a za praktickými lékaři musí mnohdy pacienti putovat až do jiných regionů. V letošním 12. ročníku analýzy Místo pro život totiž Karlovarský kraj obsadil v kategorii míry spokojenosti místních obyvatel druhé místo, sekci životního prostředí dokonce vyhrál.

Že Karlovarský kraj pokulhává nejen v rámci celorepublikového srovnání, ale i z pohledu Evropské unie, zaregistrovaly nedávno Hospodářské noviny (HN). Ty zpracovaly data, která minulý měsíc zveřejnil Evropský výbor regionů, tedy poradní orgán unie. Z nich vyplynulo, že Karlovarsko a Ústecko zaostávají, a to dokonce nejvíce v rámci srovnatelných oblastí v EU. „Oba kraje se v rámci EU ekonomicky vyvíjí vůbec nejhůře ze všech regionů ve střední a východní Evropě,“ uvedl pro HN ekonom Petr Zahradník z České spořitelny.

Problémem kvality života v nejmenším kraji se zabývaly i osobnosti, které se účastnily další diskuse Den s hejtmanem, jež se konala v úterý v karlovarské Galerii umění. Všichni připouštějí, že postavení Karlovarského kraje není dobré, ale naopak si zároveň uvědomují, že region má také co nabídnout. Doménou regionu je především příroda a s ní související volnočasové aktivity, ale také lázeňství. Navíc je mnoho částí kraje na seznamu UNESCO, čímž se region stává atraktivnější pro návštěvníky.

Právě cestovní ruch a lázeňství je podle hejtmana Petra Kulhánka jedním ze dvou základních pilířů, na nichž musí kraj stavět. Vzhledem k odlivu ruské klientely už některé hotely vyjely za zajetých kolejí a zareagovaly na situaci novými nabídkami. "Trh je velmi turbulentní a i my jsme zavedli novinky. Naši hosté tak u nás mohou skloubit výlet na lyže s pobytem ve wellnessu. Ale nejsme první, kdo s tím začal. A tak se skutečně může stát, že potkáte našeho klienta, který jede výtahem nahoru v lyžákách a dolů se vrací v županu," prohlásil ředitel hotelu Thermal Vladimír Novák.

"Je pravda, že člověk si vybírá místo, kde chce žít, podle zaměstnání pro sebe a svého partnera a také třeba podle kvality školství, to základní u nás bohužel nemá takovou úroveň. Člověk se ale zajímá i o to, jak zde může trávit volný čas. A Karlovarský kraj má v tomto ohromnou výhodu, protože máme širokou škálu pro volnočasové aktivity. Máme tu dostupnou přírodu s horami, kam můžeme vyrazit během celého roku, máme tu kulturu. Velice významným faktorem je i zapsání lázeňského trojúhelníku na seznam UNESCO. Co se týče lázeňství, je tu jeden segment, který nám z něho vypadl minimálně na jednu generaci," reagoval hejtman Kulhánek. Oním segmentem je samozřejmě ruská klientela.

Jak on, tak i místopředseda Hospodářské komory Karlovarského kraje Filip Dušek přiznali, že je článek z Hospodářských novin mnoho nepotěšil. "Znám ho. Naším cílem zkrátka musí být tento trend otočit a stát se premiantem," poznamenal Kulhánek. "Nás toto negativní vnímání také velmi trápí. Je ale třeba si položit otázku, zda by na tom region byl tak špatně, kdyby byl součástí Plzeňského kraje. A kdybychom z Plzeňského kraje vyňali Domažlicko, Tachovsko a Klatovsko a udělali z těchto okresů samostatný kraj, nemyslím si, že by na tom tento kraj byl právě dobře. Já si zkrátka nemyslím, že Karlovarský kraj je nejhorší," dodal místopředseda hospodářské komory s tím, že Karlovarský kraj potřebuje opravdu velkou pomoc státu, aby se z něho stal plnohodnotný region, a ne tradiční otloukánek a propadlík.